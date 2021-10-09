遊戲廠商大宇資訊8日召開董事會決議，為加強多角化經營以及整體集團布局，將以私募普通股的方式，收購全達國際總計17.14％股權，金額總計為新台幣2.24億元。全達轉投資第三方支付藍新科技32％股權，為藍新第二大股東（第一大股東為智冠）。大宇資表示，藍新科技近期已經完成公司結構調整，接下來將邁入資本市場。

法人則認為，大宇資透過投資全達跨足第三方支付，除了擴展多元經營以外，未來藍新掛牌後，大宇資的業績表現也有望水漲船高。

大宇資8日召開董事會後決議，為加強集團布局，擬向關係人合正科技、Angel（USA）Investments Limited、Major Power Investment Co., Ltd直接及間接透過購買四家標的公司（JFN Investment Holding Corp.、藍境有限公司、至偉科技有限公司及New Profit Holding Ltd.）持有全達國際私募普通股，預計以每股交易價格19元，收購交易股數為1,177萬股，總金額新台幣2.24億元。收購完後，占股權17.14％。

大宇資表示，本次交易完成之後，預計將透過JFN Investment Holding Corp.、New Profit Holding Ltd.持有全達三席董事。

全達為電子零組件代理通路商，同時也負責大數據、人工智慧、物聯網等資訊整合服務，旗下轉投資藍新科技32％股權，是智冠之後藍新科技第二大股東。

第三方支付近年來快速興起，過去在第三方支付業界俗稱「紅、綠、藍」的三大業者，指的就是紅陽、綠界、藍新三家公司。其中綠界近年營運快速向上，股價更登上千元，是興櫃市場有史以來首支千金股王。

而藍新也是國內老字號第三支付服務商，第一大股東為智冠，持股50％。藍新一開始從線上金流起家，後來逐步切入線下金流，陸續完成金融基礎建置，近年來獲利穩健，目前旗下包括「藍新金流」雲端代收代付、「ezAIO簡單收」實體商店多元收款與「ezPay簡單付」電子錢包，完整布局線上與線下。藍新集團2020年總交易處理規模530億元，預估2021年線上及線下交易規模突破千億元。

(時報資訊)