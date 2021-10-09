受到本土疫情五月中爆發所衝擊，台北市三大重要商圈的店面市場，全面受創，空置率攀升、租金下跌。專家預期，「振興五倍券」刺激消費，可望為第四季店面租金市場帶來解渴效應。

戴德梁行估價及顧問服務部最高主管、董事薛惠珍表示，受疫情衝擊，台北市三大主要熱門商圈，面臨人流停滯，使得店面空置率急遽攀升、租金下挫。

薛惠珍指出，雖然本土疫情自8月以來，已見趨緩，不過主要商圈還是人流停滯，各商圈租金持續下探。其中，以國際觀光客較多的西門商圈，影響甚鉅，指標性店家「肯德基台北峨嵋店」、「星聚點西門館」，在第三季相繼撤出，使得西門町商圈的店面市場，平均空置率飆高到22.1％，目前每坪平均月租金來到12,500～15,500元。

至於兵家必爭之地的一級商圈－東區忠孝商圈，店面平均空置率也攀升到15.1％，租金則下降到8,000～14,000元。

另外，國際精品品牌聚集的中山南京商圈，第三季店面平均空置率，是台北市唯一低於10％的商圈，來到6.6％，每坪平均月租約6,500～11,000元。

展望後市，薛惠珍表示，因應疫情趨緩，管制措施逐步鬆綁，政府發放振興五倍券鼓勵民眾消費，商家相繼推出優惠，再加上第四季為年度優惠季，從網路購物節至百貨公司周年慶，促銷活動接力賽有望迎來民眾消費回流，也可望發揮降低商圈店面空置率的效果。

(時報資訊)