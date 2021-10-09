受到本土疫情五月中爆發所衝擊，台北市三大重要商圈的店面市場，全面受創，空置率攀升、租金下跌。專家預期，「振興五倍券」刺激消費，可望為第四季店面租金市場帶來解渴效應。
戴德梁行估價及顧問服務部最高主管、董事薛惠珍表示，受疫情衝擊，台北市三大主要熱門商圈，面臨人流停滯，使得店面空置率急遽攀升、租金下挫。
薛惠珍指出，雖然本土疫情自8月以來，已見趨緩，不過主要商圈還是人流停滯，各商圈租金持續下探。其中，以國際觀光客較多的西門商圈，影響甚鉅，指標性店家「肯德基台北峨嵋店」、「星聚點西門館」，在第三季相繼撤出，使得西門町商圈的店面市場，平均空置率飆高到22.1％，目前每坪平均月租金來到12,500～15,500元。
至於兵家必爭之地的一級商圈－東區忠孝商圈，店面平均空置率也攀升到15.1％，租金則下降到8,000～14,000元。
另外，國際精品品牌聚集的中山南京商圈，第三季店面平均空置率，是台北市唯一低於10％的商圈，來到6.6％，每坪平均月租約6,500～11,000元。
展望後市，薛惠珍表示，因應疫情趨緩，管制措施逐步鬆綁，政府發放振興五倍券鼓勵民眾消費，商家相繼推出優惠，再加上第四季為年度優惠季，從網路購物節至百貨公司周年慶，促銷活動接力賽有望迎來民眾消費回流，也可望發揮降低商圈店面空置率的效果。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：