疫情帶動「健康防疫宅」趨勢，透天產品交投夯，根據21世紀不動產統計，今年台北市以外各都透天厝交易最多的熱區分別為新北新店、桃園中壢、台中北屯、台南安南、高雄鳳山，其中又以桃園市中壢區達573件最多，北台灣蛋黃區房價高漲，不少買盤轉投向蛋白區的懷抱。
21世紀不動產指出，近年房市火熱，透天別墅也成為熱門交易標的，尤其受疫情影響，透天產品因為產權獨立自成一戶，不需要搭社區的電梯減少了跟人接觸的機會，透天享有自家庭院、大露台，使透天產品在健康及防疫需求下，更形熱門。
根據實價登錄統計顯示，今年前八月透天交易量，新北各行政區中僅新店區逾百件，不過桃園除了中壢達573件外，楊梅區、平鎮區也都有近500件，反應北台灣蛋黃區因房價高漲，蛋白區透天及別墅具有平價優勢，仍吸引首換及換屋買盤。
中台灣則以台中市北屯區交易量最高，前八月達473件，太平區466件次之，大里區則有近400件，透天別墅交易熱門區段圍繞在交通便利的台74線周邊為主，再搭配各大重劃區利多的帶動下，交易熱絡。
至於南台灣受惠於台積電的進駐，台南市安南區達553件，為六都中交易量僅次於桃園中壢的行政區。此外，台南的永康區，高雄的鳳山區、仁武區、楠梓區透天交易量也都達400件以上，房仲業者分析，南高二都因地理位置明顯遠離疫情熱區，加上過去房價基期相對北台灣及中台灣較低，帶動房市表現持續向上。
(時報資訊)
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