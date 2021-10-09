經濟部投資台灣三大方案8日再添六家企業，共斥資近81億元擴大投資台灣。其中，以矽格聯測投資金額最大，預計投入29億元，在新竹科學園區現有廠房內，增設無塵室與擴充智慧產線。
投資台灣事務所表示，這次通過審查的企業，包括根留企業方案的矽格聯測、爭鮮公司以及中小企業方案的豪紳纖維科技、成運汽車製造、至信實業及鹿港電器。
截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,015家企業超過1兆3,587億元投資，預估創造11萬5,011個本國就業機會，其中「根留台灣企業加速投資行動方案」有117家根留企業投資約2,193億元，創造1萬6,155個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則已吸引672家中小企業投資約2,832億元，帶來2萬6,056個本國就業機會，後續尚有52家企業排隊待審。
投資台灣事務所指出，矽格聯測主要從事封裝技術開發與專業晶圓測試服務，封裝服務應用於記憶體產品，測試業務則有前段晶圓測試、後段IC成品測試，國內外知名晶圓製造及IC設計公司等半導體大廠皆是主要客戶，銷售地區涵蓋歐美及亞洲地區。
由於美中貿易戰引發全球供應鏈重組、疫情帶動遠距商機以及未來5G應用，都是推波半導體產業發展的動能。投資台灣事務所表示，矽格聯測為配合市場趨勢，計劃斥資29億元，在新竹科學園區一、二廠，增設無塵室與擴充智慧產線，進一步推升封測半導體產業市占率，預計將為國內高科技人才創造182個就業機會。
爭鮮公司為台灣知名連鎖餐飲業者，旗下有爭鮮迴轉壽司、定食8、爭鮮外帶、點爭鮮Magic Touch等品牌，在中國大陸、香港、新加坡、泰國皆設有門市。
為持續深耕亞太市場，投資台灣事務所表示，除現有林口、台中、高雄生產基地，計劃投入約15億元在台中工業區興建台中二廠，配置數條智能化生產線，整廠輸入世界級完整一貫化生產機器，並透過軟硬體升級達到管理效益、建立生產履歷等效能，符合日漸嚴謹的國際食安標準。
(時報資訊)
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