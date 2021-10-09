Disney+於8日宣布台灣收費標準為新台幣270元、年費2,790元，支援四個裝置同時觀賞，2019年年初與Netflix簽下兩年獨家代理權的中華電信，則在官網宣布祭出申辦300Mbps寬頻上網，Netflix月租打5折、相當於月費195元，100Mbps上網方案Netflix打75折相當於292元，迎戰Disney+強勢登台。
不僅如此，面對Disney+進入台灣強打超過1,200部電影及16,000集以上的影集，中華電信宣布，MOD及OTT平台Hami Video將共同以旗艦級影音平台「影劇大聯盟」的概念，與好萊塢多家片商及超過40家獨立片商合作，引進包括迪士尼漫威系列、環球「玩命關頭」系列等陣容，目前Netflix平台提供1,700小時4K影視內容。Hami Video「影劇館」並從8日開始祭出線上訂閱限定129元/月（原價199元），提供萬部電影、戲劇、動漫及兒童等海量隨選影片。
Disney+是華特迪士尼旗下OTT服務，透過與各國電信公司合作作為拓展全球市場規模的經營模式，截至目前，Netflix雖仍是全球最大影音串流平台，全球用戶數累積已達2.09億戶，但是Disney+推出至今不到兩年，全球用戶數已超過1.3億，躍居第二大影音串流平台，被視為Netflix的最大勁敵，Disney+敲定11月12日正式在台推出，市場解讀，將引爆兩大全球OTT影音串流巨擘在台正面交鋒。
去年華特迪士尼開始展開與國內電信三雄洽談合作，一直至今年年中，傳出由台灣大哥大勝出，但未獲證實，華特迪士尼預定下周舉辦亞太區內容發布會，屆時將公布台灣合作夥伴，台灣大將成為Disney+台灣獨家合作夥伴傳聞呼之欲出，但截至目前尚未獲台灣大正式證實。
中華電信2018年躍升台灣最大影視平台，2019年成為Netflix進入台灣的獨家合作商，並順利推升MOD用戶突破200萬、目前達到207萬用戶規模，這次Disney+若如傳言順利與台灣大合作，台灣大將與關係企業凱擘聯手，整合5G、有線電視寬頻上網服務並祭出Disney+服務優惠方案、將Disney+月費往下調整，屆時，不僅Netflix與Disney+的收視費將在台上演價格戰，台灣大與凱擘藉由與Disney+合作、擴大5G及寬頻上網用戶規模，亦將牽動國內5G、寬頻上網及OTT三大市場版圖重新洗牌。
(時報資訊)
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