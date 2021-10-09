金融業公平待客評核將有「進階版」。金管會推動的公平待客評核將進入第四年，即2022年要評2021年表現，評比項目或分數將微調，但金管會今年底就將公布公平待客評核2.0版，即會有較大的評分調整，且考慮擴大揭露範圍，極有可能是揭露前20％的名次或分數分級。

金管會是在2019年開始首次的公平待客評核機制，評分項目共有九大原則，即訂約公平誠信、申訴保障、注意與忠實義務、業務員人員專業性、廣告招攬真實、商品或服務適合度、告知與揭露、複雜性高風險商品銷售、酬金與業績衡平等原則，共90分，董事會推動的重視與具體作為，則占30分。

每年4到6月經各機構自評，最後由金管會複評決定各機構個別分數，最後揭露前20％的名稱，但不揭露排名及分數。

2021年評核前一年表現的結果已揭曉，銀行組前20％，是上海商銀、合庫銀、星展（台灣）銀、國泰世華銀行、華南銀行、滙豐（台灣）銀及土地銀；證券商則是元大證、中信證、玉山證、合庫證、兆豐證及第一金證；壽險組是友邦人壽、中國人壽、保德信國際人壽（現為台新人壽）及國泰人壽；產險組則是中信產險、泰安產險、國泰世紀產險及新加坡商美國國際產險。

金管會先前已透露要檢討公平待客的揭露範圍及評分內容，目前初步確定2022年的評核僅有小幅更動，主要是證期局所轄的業者是二年一次輪流評核，2022年是第四年，才會結束完整第二輪，所以公平待客2.0版本會從2023年評2022年做為是適用，但金管會預估今年就會公布版本內容，讓各金融機構2022年可適用。

同時，先前曾考慮公布公平待客評核最後20％名單，但目前考量似乎會「太猛」，不利金融機構改善，金管會強調後20％的金融機構都須提列改善報告，且由各主管局定期檢視改善情況，所以金管會有可能是改公布前20％的排名順序、分數，或是20％中再分前段與後段。

(時報資訊)