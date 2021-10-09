美股續漲帶動，主要亞股紅通通，但台股8日卻是開高後震盪下殺收黑，尤其外資轉為賣超並擴大匯出資金，新台幣貶勢加大，一舉跌破28元大關，終場收在28.046元兌1美元，創近二個半月新低，貶值9.4分，為一個半月來單日最大跌幅，總成交量放大至21.4億美元。
新台幣同時也收周線，本周累計重挫1.64角或0.58％，周線連二貶。匯銀主管表示，美股科技股繼續領漲，台股開盤後短暫上攻後，隨即因賣壓出籠翻黑，下跌逾百點，最後收挫73點至16,640點，新台幣跟著轉為貶勢。主要是外資僅一日買超後，又再轉賣超新台幣145億元，繼續提款走人，估計本周至少出去逾20億美元，老大（央行）看來也就順勢放手不管，「只要供需平衡，就讓它貶吧」。
匯銀主管指出，先前只要新台幣一貶值，根本不管是月初或月底，馬上就積極進場拋匯的出口商，這次反應卻是相對淡定，「感覺不急著進去拋（賣美元）」，或許從各方訊息來推測，未來將會有更好的價格，使得新台幣頓時失去主要的支撐力道，因此直接站上28元。
國際美元指數也是一路衝高，從9月初還在92邊緣，10月以來持續站穩94，外資偏向增持美元，使新台幣走弱。匯銀主管認為，市場對美國聯準會（Fed）縮減購債及升息預期，目前仍普遍認為將提前，美元欲弱不易，外資可能也會想未雨綢繆多拿些美元。市場結構與台股相似的南韓股市，也是這波外資提款重點，使得韓元貶幅也新台幣相當。
觀察最近外資不論在台股買超或賣超，在匯市均偏買匯，尤其接下來台積電在雙十節連假過後，將發放逾新台幣700億元的現金股利，其中外資占比超過七成、近500億元，不排除多數也會繼續匯出，恐進一步加重新台幣貶勢。
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