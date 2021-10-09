中租控股旗下泰國公司─亞洲興業租賃（ASK），8日完成三年期1.2億美元，約合新台幣33.3億元聯貸案，將用以充實營運資金，為未來成長預作準備。此聯貸案在各銀行踴躍參貸下，超額認購達300％，再創中租控股東協國家聯貸案之紀錄，最終以1.2億美元簽約。
此聯貸案由日商瑞穗銀行擔任統籌主辦銀行暨管理銀行，遠東國際商業銀行擔任共同統籌主辦銀行，彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、合作金庫商業銀行、玉山商業銀行及上海商業儲蓄銀行擔任共同主辦銀行，另有板信商業銀行、中國輸出入銀行、陽信商業銀行及台新國際商業銀行共同參與本案。
亞洲興業租賃2005年於泰國證券交易所掛牌上市，為中租控股旗下第一家掛牌上市公司，主要營業項目為車輛分期付款，在泰國重型卡車分期付款業務的市場占有率居第一位，在今年整體大環境不佳的情況下，業務逆勢成長，創下成立以來新高，看好泰國的業務成長動能，今年5月亦甫完成現金增資30億泰幣。
此外，台灣的國際板債市再增一檔綠色債券。法國外貿銀行（Natixis）8日同時在台北櫃買中心和盧森堡交易所兩地同時掛牌，為30年期、1.8億美元規模的可贖回零息債。該行表示，發行相當成功，債券吸引大量法人投資者認購。法國外貿銀行亞太區環球市場主管 Viet Linh Ha Thuc指出，此項交易反映出投資者陸續響應對增加 ESG投資的呼籲。
法國外貿銀行皆在台灣設有分行據點，在台灣市場公開募資也會提撥在台灣使用，以此次首檔綠色債券為例，法國外貿銀行表示，所得得款項將用於資助、或再融資法國BPCE銀行集團「可持續發展債券計畫」下現有及將來綠色項目，尤其可再生能源項目，如太陽能光電、陸上和海上風電場、水電和生質能源及綠色建築，法國外貿銀行亞太區總裁 Bruno Le Saint 表示，「此次發債凸顯該銀行植根台灣市場的決心」，亦展現團隊為滿足當地市場需求而推出創新產品的能力。
(時報資訊)
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