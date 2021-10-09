9月壽險獲利「未涼」。南山人壽8日公告，9月稅後獲利41.02億元，累計前九月稅前獲利已逼近600億元，稅後獲利則是545.23億元，比去年同期成長近46％；中國人壽同日亦公告9月稅後獲利19億元，比去年9月增近81％，累計前九月稅後獲利259.4億元，同比成長近75％，每股稅後獲利5.48元，即已賺逾半個資本額。

兩家壽險公司都是創其成立近60年來同期及全年的獲利新高數字，主要歸功於史上未見的資本市場多頭行情，及今年避險成本下降；目前已公告獲利的新光人壽、台灣人壽加上中壽、南山人壽，四家公司9月合計稅後獲利80.46億元，同比小幅成長6％，尚有國泰人壽與富邦人壽未公告獲利，六大壽險公司前九月合計稅後獲利應可破3,100億元。

資產逾5.2兆元的南山人壽目前排名壽險第三大，今年獲利亦是暫列壽險第三名，僅次於國泰人壽前八月累計稅後獲利945億元，與富邦人壽前八月稅後獲利899億元，9月這二家公司雖仍未公布獲利，但依舊篤定會是前二名。

中壽今年獲利表現亦是前所未見，今年有機會挑戰稅前獲利破300億元，前九月稅後獲利259.4億元，在六大壽險中排名第四。

南山人壽因尚不能銷售投資型保單，因此商品主力是美元利變壽險，前八月傳統壽險新契約保費553億元，市占率19％，傳統型美元保單新契約保費則約新台幣457億元，都是壽險市場第一名，也因為負擔較大的初年度成本，9月現金股利較少，因此南山人壽9月亦有實現數十億元的資本利得，維持一定的獲利步伐。

中壽亦是以傳統壽險為主力商品，9月新契約保費近80億元，亦有一定的首年度成本，但中壽9月並未大量實現資本利得，現金股利約有8～9億元進帳。

(時報資訊)