15家上市櫃金控公司今年以來超會賺，持續刷新同期新高紀錄，尤其前七個月累計稅後淨利3,999億元，已超越去年全年的3,790億元，前八月再衝高為4,576億元，獲利動能強勁，根據陸續發布的9月自結數，將是史上最強前三季，預估合計稅後淨利應可一舉跨越5,000億元大關。
根據目前已發布9月自結數的13家上市櫃金控公司獲利表現，前三季累計稅後淨利與去年同期相比，年成長除兆豐金為個位數外，其他全部都達到二位數，尤其每股稅後盈餘（EPS）除日盛金控外，全都達1元以上。目前暫時居第一名的中信金控，累計前三季稅後淨利464.75億元，年成長28.65％，每股稅後盈餘（EPS）2.33元。
中信金控表示，前三季稅後淨利已超越去年全年，創歷年來最高紀錄，表現相當亮眼，子公司中信銀行累計前三季稅後淨利228億元、年成長6％，包括核心業務穩健，存放款持續成長，財管手續費較去年同期有雙位數的成長，資產品質維持穩定。子公司台灣人壽前三季稅後淨利226億元、年成長42％，初年度保費收入年成長超過三成，投資操作表現良好，獲利續創新高。
第二名的開發金控受惠子公司中華開發資本認列大樓出售獲利挹注，9月稅後淨利達73.29億元、罕見單月暫居第一名，累計前三季稅後淨利306.93億元，EPS破2元至2.05元。該公司發言人張立荃指出，10月1日股東臨時會通過以股份轉換方式將中壽納為100％持股子公司，預計在今年12月27日完成股份轉換，未來將加速銀行、證券、私募股權、資產管理和保險相關業務推展，強化集團競爭力及發揮經營綜效，發揮創業精神與創新能力，達成開發金控成為亞洲領先的金融企業願景。
台新金控9月自結稅後淨利12.4億元，前三季累計稅後淨利177.6億元，EPS為1.44元。台新金控說明，子公司台新銀行前三季累計稅後淨利101.1億元，因核心業務獲利動能持續穩健，使得銀行淨利收及淨手收均較去年同期增加，累計稅後淨利年成長3％。台新證券累計稅後淨利11.7億元、年成長達124.47％。台新人壽累計稅後淨利5.0億元、年成長233％，整體獲利表現優於去年同期。
其他金控前三季累計稅後淨利及年成長，元大金控為283.15億元及44.65％，新光金控為216.32億元及22.28％，兆豐金控為197.06億元及3.99％，第一金控為165.21億元及23.49％，玉山金控為159.05億元及13.98％，合庫金控為164.63億元及32.92％，永豐金控為127.89億元及38.32％，華南金控為141.84億元及178.77％，日盛金為33.72億元及48.55％，國票金為30.67億元及24.32％。
(時報資訊)
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