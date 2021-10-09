壽險市場是「強龍難壓地頭蛇」。隨著康健人壽母公司信諾（Cigna）集團宣布出售部分市場業務，給安達（Chubb）集團，台灣外商壽險品牌確定再少一家，未來將僅剩保誠、安聯、安達、法國巴黎與友邦（AIA）五家外商壽險。

壽險業者分析，主要是歐洲會計與監理制度改變，如保險合約會計（IFRS17，前身是IFRS4），讓歐洲保險公司擔心要針對亞洲市場的長年期保單，增提大量準備金，紛紛先出售亞洲市場股權或傳統壽險業務，減輕母公司壓力。

再者是多年深耕，市占率亦無法有效擴展，台灣壽險市場前幾大多數是本國壽險，如國泰人壽、富邦人壽、新光人壽、南山人壽、中國人壽、台灣人壽等掌握強大業務員通路，又有銀行通路相助，若非近年投資型保單大賣，安聯人壽、法巴人壽及安達人壽市占拉高到5～7％，光靠傳統保單，外商壽險市場占頂多1％，甚至連0.5％都不到。

第三是近二年新冠肺炎疫情，讓跨國差旅不便，也讓一些跨國集團在海外布局上有了新的思考。

在台堅持愛與保障多年的保德信人壽出售，康健人壽亦離開，先前已撤走的ING人壽、大都會人壽、宏利人壽、紐約人壽、瑞泰人壽、荷蘭全球（Aegon）人壽，壽險業者比喻：「壽險市場是中國人打敗八國聯軍！」，表示未來不確定是否還有外商壽險會撤離。

不過，因為康健人壽並不是信諾集團的專有品牌，據保險局表示，法規亦沒有限制外商保險集團在台灣可否以一子公司及一分公司方式經營，因此安達集團會不會保留安達人壽繼續主攻投資型保單，康健人壽作傳統型保單，還是要合併為一家保險子公司，目前安達亞太區經理人仍無法給金管會答案，所以壽險公司家數可能維持22家，也可能整併為21家，要看2022年交易完成後的規劃。

(時報資訊)