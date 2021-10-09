外商壽險再傳出售案，美商信諾（Cigna）集團已宣布將七地區部分業務出售給保險大擘安達（Chubb）集團，即台灣、香港、南韓、泰國、印尼、紐西蘭的壽險、意外險與個人險，但不包含健康險業務，以及土耳其合資公司，總售價達57.5億美元，約新台幣1,610億元，台灣部分即康健人壽，後續將牽動22家壽險公司是否再少一家。

金管會8日證實台灣康健人壽已來報告此交易案，強調這是母公司信諾集團的經營策略改變，康健人壽將全數撤離台灣，保險局局長施瓊華8日表示，將會進行大股東適格性審查，確保康健人壽保戶及員工的權益。

據康健人壽報告的交易架構，Cigna這次是部分市場的「股權出售」，並非「業務移轉」，但台灣康健人壽是子公司，安達產險及安達人壽則是台灣分公司，後續安達集團要保持一子二分的模式在台營運，還是會合併為一子一分，目前仍未確定。保險局表示，法規並沒有限制同一集團在台的壽險家數。

但因康建人壽大股東改變，保險局將審查股東適格性，以五大原則，即資金來源合法性、後續長期增資能力、長期經營承諾、對保戶及員工權益承諾、專業經營團隊等審查重點，會要求保戶權益不因股權移轉有任何改變，及檢視留用員工比率及確保員工權益等。

Cinga離開台灣的理由有二，一是總公司打算專心經營私人健康保險業務，即類似台灣的外溢保單，經由投保保單協助客戶管理健康；二是台灣有良善的健保制度，在台擴展私人健康險恐市場不大，因此決定撤離，其他在香港、南韓等市場，亦是全數撤離，不會再留在該市場經營健康險。

據保險局統計，康健人壽是1989年進入台灣市場，到今年6月底總資產有407億元，有效契約保戶有34萬人、員工人數902人。康健人壽前八月在台新契約保費13.88億元，在22家壽險公司中名列21名，健康險新契約保費就占近50％，傷害險即意外險則占約49％，一直以來康健人壽就大多銷售長期或定期健康險，如先前極有名的牙齒保單等，且台灣康健人壽上半年稅後獲利5.81億元，每年都發現金股利給母公司，台灣算是賺錢的市場。

(時報資訊)