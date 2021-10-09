受到恒大事件以及「能耗雙控」影響市場偏好，9月份恒生指數下跌5％，A股因為預期電費上漲以及新能源電廠價值重估，加上預期未來將有消費政策支撐，A股上證以及創業板指數分別上漲0.7％與0.9％。不過從宏觀數據來看，2021年9月製造業PMI為49.6較上個月降低了0.5個百分點，主要反映高耗能的原物料產能也受到「雙控」限電影響，導致生產活動放緩，另外新訂單以及新出口訂單也是持續往下趨勢。

9月恒大事件引起市場對大陸房地產市場的擔憂。第一點，恒大若將其資產進行變現，則可以覆蓋表內人民幣（下同）4,100多億的負債，但是表外還有6,000多億的供應商貨款等，因此處於資不抵債的狀態。由於7月開始大陸主管機關已經密集約談恒大管理層，預估主管機關將有序解決上述問題。

第二點，觀察目前試點「三道紅線」的12家房地產企業，恒大與綠地集團的2020年財報全部碰到「三道紅線」。另外有六家碰觸到資產負債率不得超過70％的紅線，全數符合「三道紅線」規範的則有三家企業。由此看來，恒大問題為過去高槓桿經營且轉投資虧損過大的情形下所導致的單一事件。

近期市場焦點為大陸「能耗雙控」以及限電對於後續經濟數據的影響性。關於能耗雙控影響性，第一點，大陸「十四五規劃」期間能耗需要降低13.6％，但是觀察2020年單位能耗幾乎沒有降低，因此2021年8月中旬公布2021年上半年能耗未達標的省分，包含廣西、雲南、江蘇等十省分超標10％被列為紅色預警省分。第二點，廣西等省分陸續從2021年9月宣布相關限產的措施，因為各省都是先觀察一個月的能耗表現再決定後續管控力度，目前難以預估「能耗雙控」後續影響性。

關於限電影響性，第一點，大陸社會用電量中，火力發電與新能源發電比重約7：3，其中新能源發電又以水力發電約占了15～20％為最高，2021年以來因為安檢環保影響煤炭產出，煤炭價格高漲抑制了電廠發電意願，加上雲南地區今年水量不足，使得電力供應相對吃緊。

其次，大陸政府從9月初以來，陸續批覆了動力露天煤炭開採權，預估第四季煤炭供應將增加，加上目前電價浮動範圍放大納入討論範圍，預估上述措施均有助於紓解第四季電力供需吃緊的情形，唯一要注意的是，根據氣象單位的資料顯示，2021年第四季出現冷冬的機率提高，一旦發生將提高取暖的動力需求，電力供需將再度吃緊。

從資金面來看，2021年9月份港股通以及深滬港通北上金額分別為108億元以及305億元，其中觀察配置型外資單月資金變化來判斷對於中國近期政策的影響性，可以看出2021年7月教育雙減以及調查互聯網壟斷導致配置型外資淨流入約28億元。後續雖有限電、能耗雙控的政策宣布，但是8月以及9月淨流入約366億元以及482億元，依此判斷上述政策對於長線外資配置中國的影響相對有限。

從類股表現來看，「能耗雙控」使得原物料產業先漲後跌，2021年9月表現較好的產業為白酒、電力產業、建築產業。其中白酒主要因為廠商公布股權激勵計畫超過市場預期；電力產業因為限電後，市場開始討論是否放開電價上調比重，帶動電力產業上漲。

接下來，外圍市場不確定性較多，如美國縮減購債的速度將影響美債利率的波動，進而影響市場風險偏好，預估正式宣布後，市場不確定性消除。而大陸則需要觀察能耗雙控9月執行結果，以及新增的煤炭價格是否舒緩電力供需情形，若順利解決，則市場可望重回成長風格。

(時報資訊)