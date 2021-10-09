港股上市的大陸蘋果供應鏈業者瑞聲科技7日晚間公布盈利警訊，預告公司2021年第三季淨利將年減51％～61％，8日瑞聲股價重挫逾12％。投行瑞信、美銀更因擔憂手機市場需求疲弱，同日齊降瑞聲科技評級。
做為知名手機聲學元件供應商，瑞聲科技2021年股價自5月中旬起轉強，6月23日來到波段高點58.85港元，惟此後行情反轉向下一路挫跌。10月8日股價更因第三季盈警影響大跌12.59％，收報31.95港元，自年內高點累跌45.7％，今年內累跌約28％。
香港經濟日報報導，7日晚間瑞聲公告盈警，預告2021年第三季淨利約為人民幣（下同）1.66億元至2.1億元，年減51％至61％。2021年前三季，瑞聲科技淨利約為10.87億元至11.31億元，年增約45％～51％。對於2021年第三季淨利大減，瑞聲表示，主要是因為匯兌收益大幅減少、經營成本上漲，以及因晶片短缺導致來自新機型的需求減弱。
瑞聲指出，2021年第三季匯兌收益將大幅減少，甚至會出現匯損，很大程度上導致季度淨利減少。同時，新冠疫情反覆引發全球供應鏈中斷，經營成本持續上漲，加上大陸客戶因晶片短缺而推遲、取消部分手機機款導致需求減弱，對公司第三季淨利帶來重大不利影響。
瑞信8日發表報告認為，瑞聲面對安卓手機需求減弱、市場競爭激烈和產能使用率波動，將損害公司平均售價和毛利，下調瑞聲2021～2023年每股盈利預測20～23％，評級由「跑贏大市」降至「中性」。
美銀證券同日發表報告指出，大陸智慧手機需求疲弱或延續至2022年上半年，瑞聲並面對供應鏈混亂致零組件短缺、疫情和限電風險，因此將瑞聲評級由「買入」直接下調至「跑輸大市」。
(時報資訊)
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