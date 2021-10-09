大陸房企債務問題持續引爆，美國投資銀行摩根大通（JP Morgan）近日表示，中國房地產巨頭恒大集團及其許多主要競爭對手有價值數十億美元的表外債務，若將這些債務加上，這些公司的槓桿率會比其各自公告的數據還高。摩根大通警告，一旦這些債務有所增加，就會再次提高槓桿比率，增加市場風險。

路透8日報導，摩根大通分析師表示，恒大集團目前已經將部分應付利息債務轉移到表外債務，而不是真正的去槓桿化，商業票據、理財產品和永續債券等都不被正式計入債務。

摩根大通估計，恒大集團上半年「淨負債比率」（企業負債相對股東權益的比率）至少為177％，而非帳面上所顯示的100％，且由於一些資產負債表外債務的資料尚未公開，實際負債率有可能更高。

摩根大通還說，實際上槓桿水準比公告還高的其他房企，還包括富力地產的139％（原公告為123％），融創中國為138％（原為87％），碧桂園則為76％（原50％）。

此外，日前爆出未能償還10月4日到期2.06億美元債務的另一問題房企花樣年，在大陸「十一」長假後首個交易日（8日），兩期境內公司債暴跌，其中「19花樣02」跌逾50％被上海證券交易所兩度臨停，「18花樣年」亦跌逾20％。

花樣年的意外違約也引發中資地產美元債新一輪猛烈拋售，一位駐香港交易員表示，外資這幾天瘋狂「砸盤」，中資美元地產債基本是「甩賣」的狀態。其中佳兆業、融信中國、陽光城、禹州、富力地產、融創中國、綠地控股以及建業地產等美元債跌勢較猛。

房地產股走勢亦疲弱，滬深300地產指數8日收低1.53％。新城控股、保利發展、金地集團分別收跌4.1％、3.4％和2.9％，大陸另一房企巨頭萬科則相對抗跌，僅微跌0.3％。

一位基金公司人士表示，現在地產債如果不大幅打折，多數比較難出手，除了萬科、萬達。另一位券商人士認為，目前壓力較大的房企包括花樣年、富力、奧園、禹州、陽光城等，都是之前市場所熟知可能會出現問題的房企，只要風險不再進一步擴散就整體可控。

(時報資訊)