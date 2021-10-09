當前晶片供應緊張，已成為中外車企頭疼問題。國際投行瑞銀8日表示，因預料中國汽車行業的晶片短缺現象將在第四季加劇，該行因此調降2021年全球汽車產量預測，從8,470萬輛為7,680萬輛，這較第二季預測大減約790萬輛。

綜合外媒報導，對於晶片荒影響中國車企生產，瑞銀投資銀行研究部中國汽車行業主管鞏旻表示，自第二季晶片緊缺問題進一步惡化後，對中國汽車業來說，第四季的影響可能會比第三季更大，解決此問題的時間點可能會落在2022年。

瑞銀表示，中國為全球汽車製造重地，其生產受到干擾將拖累全球產量，該行估計，在第三季淡季的全球分配上，晶片缺口導致月產量減少10萬至20萬輛，到了第四季旺季，影響可能輕易就會達到20萬至40萬輛。

瑞銀因此更新全球汽車產銷量預估，以反映2021年第三季晶片缺口加劇所導致的減產。2021年全球汽車銷量估值調整為8,150萬輛，該數據第二季時為8,570萬輛，減少420萬輛。2021年全球汽車產量則調降至7,680萬輛，第二季為8,470萬輛，減少790萬輛。但瑞銀預計2022年全球汽車產量將回升15％至8,830萬輛左右。

鞏旻指出，鑒於從晶片生產到汽車生產至少需要六個月的時間，推估供給面限制對汽車生產的影響可能至少持續至2022年，加上東南亞地區的疫情會否再起，現在看來仍是難以預測。

目前晶片荒風暴已經愈來愈大，業界從原本樂觀看待的2021年第三季將減緩，時間點上逐漸向後調整。除了瑞銀之外，近期不少機構對於晶片荒何時放緩的看法同樣審慎，部分機構認為，全球車市的復甦恐要等到2023年。

電動車巨頭特斯拉（Tesla）執行長穆斯克（Elon Musk）日前表示，晶片與船隻供應短缺是干擾特斯拉銷售增長的阻礙。

另外，2021年銷量暴增的中國「造車新勢力」也坦言，晶片荒已成為生產上的風險。理想汽車聯合創辦人兼總裁沈亞楠近日指出，受到全球晶片供應持續短缺的影響，理想9月交付量有所下降。蔚來汽車表示，因疫情在東南亞升溫，顯示全球供應鏈仍然存在不確定性。

為此，近日理想汽車甚至提出「先交付後補裝雷達」的特殊交付方案。根據該方案，10月、11月新交付的汽車將只安裝一個正前方雷達和二個後角雷達，待到12月至2022年春節前，再為新客戶補裝剩餘的二個雷達。

(時報資訊)