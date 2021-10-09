中秋前夕，市場還在關注恒大集團債務危機問題，但不旋踵間，大陸政府的「能耗雙控」讓多地限電限產，造成供應鏈與企業生產大亂，也向全球呈現大陸用電告急的現況。在官方限電之下，讓近年各地政府打造不夜城、熱衷推動的亮化工程，「亮度」自「十一」長假起黯淡不少。

這次大陸限電停產除了衝擊到企業生產之外，對民生用電也帶來影響，顯示當前大陸電力供應出狀況的窘境。尤其9月23日下午大陸東北三省黑龍江、吉林、遼寧多地突然無預警停電，包括許多民眾手機失去訊號，交通號誌失靈讓路上交通大亂，也讓「東北限電」衝上微博熱搜話題。

長期以來，東北地區是大陸的能源供應重地，此次居然會因限電衝擊到民生，加上時序即將進入冬季供暖期，因此引發大陸各界熱議，也凸顯這次大陸缺電問題的嚴峻，並影響到大陸各城市盛行的「亮化工程」與節慶燈火秀。

大陸的「亮化工程」又叫城市光彩工程，指的是為了美化城市環境，提高城市形象，官方與民間共同在重大建築、百貨商場、旅遊景區、商業街等人流較多的地方，進行燈光亮化。官方本有意透過此一措施，對市區老舊耗能的燈泡進行汰換，裝上節能環保的照明裝置。但後來各地跟進推廣，並將亮化工程結合各種令人炫目的燈光秀後，高頻且過量的照明，反而形成另類光害與用電浪費，甚至被批評是官員的面子工程。

譬如，有些城市花費鉅資購買裝飾燈，這些景觀燈每年的運作與維護就是一筆巨額費用。專家指出，大陸很多城市的夜晚亮度遠超國際標準，其景觀照明一年的用電量，相當於秦山核電站（位在浙江省海鹽縣，為大陸建成的第一個核電廠）一年的發電總量。此前人民日報更發文批評，亮化工程浪費錢財、浪費能源等問題不解決，「低碳城市」的目標只能是做夢空想、紙上談兵。

在本次嚴峻缺電限電的考驗下，包括北京、上海、江蘇、廣東、山東、福建、遼寧、安徽等多省市近日在「十一」假期前，接連發布限制燈光秀與壓縮景觀照明的通知。

譬如，「十一」假期前夕，廣州官方表示，周一至周四及周日不會開著景觀照明，周五、六將縮短亮燈時間及範圍，日常照明則不受影響。深圳「十一」期間燈光夜景亮燈時間縮短半小時，並暫停大型燈光表演。北京隨後也發出倡議書，呼籲全市踐行綠色低碳生活方式和用電習慣，同時暫停燈光秀及壓縮夜間景觀照明時間。

儘管亮化工程屢遭批評，但作為近年官方推動的擴大內需、夜間經濟等政策下的參與者，這些華彩流溢、五光十色的夜間照明，確實也替地方經濟帶來好處，透過燈光秀能吸引人潮與網路流量，進而推動消費，有些更成為著名的城市名片。

像是2021年「五一」小長假期間，武漢長江燈光秀吸引超過百萬人次遊客，僅「知音號」遊船就接待遊客7,463人，較2019年增長28.87％。在其助推下，武漢「五一」期間共接待遊客932.78萬人次，旅遊收入達人民幣36.16億元。另外，上海、深圳、西安等一二線城市的節慶燈光秀也常是民眾關注的焦點。

據專家推算，在大陸政府全力解決供電問題下，預計10月中下旬後大陸缺電問題將得到緩解。但在減碳壓力與發展經濟之間，往後大陸的電力供應問題將會不斷受到考驗，直接反映的就是對地方亮化工程、炫目燈光秀的檢討，如何在減碳下確保供電穩定，將成為各級政府操心之事。在此背景下，往年各地熱情打造的「不夜城」景象，或許亮光在夜晚將不再那麼刺眼。

(時報資訊)