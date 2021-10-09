財新8日公布9月大陸服務業採購經理人指數（PMI）為53.4，較8月回升回升6.7，顯示大陸服務業重回2020年5月以來保持的擴張態勢。然而，投入成本與銷售價格皆較8月份加速上揚，顯示通膨壓力有加劇跡象。

財新數據顯示，先前公布的9月財新製造業PMI上升0.8至50，兩大行業PMI不同程度回升，帶動9月財新綜合PMI上升4.2至51.4，顯示大陸生產經營活動總量恢復擴張，但整體擴張率仍低於長期均值。

大陸服務業在9月脫離疫情影響，生產指數和新訂單指數均回升至臨界點以上。受訪企業表示，疫情改善、市場回暖、顧客數量增加，帶動銷售恢復增長。不過海外疫情加重，導致服務業出口走弱，新出口訂單指數下行至7個月來低點。

通膨壓力則在大陸服務業價格繼續上升的背景下加劇，數據顯示，9月服務業投入價格指數仍位於榮枯線以上，且增速較8月略微提高，原因仍為人力成本、運輸費用和原物料價格的上升。由於市場需求尚可，成本上漲的部分壓力傳導至銷售端，服務業銷售價格指數重回擴張區間。

調查顯示，服務業界對未來一年保持樂觀態度，9月服務業經營預期指數較8月回升，但仍低於長期均值。對全球疫情受控、市況與客戶需求好轉的預期，加強服務業經營者的信心，此外，新產品開發和公司擴張計劃也提振市場預期。

財新智庫高級經濟學家王（吉吉）表示，由於9月疫情嚴重程度弱於8月，服務業快速反彈。對比之下，製造業景氣度恢復程度較為有限，經濟下行壓力依然較大，服務業情況略好，但投入和收費價格加速上漲，顯示通膨亦是隱憂。

(時報資訊)