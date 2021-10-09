大陸金融監管層表明態度，重擊金融科技壟斷不停手。中國人民銀行行長易綱7日表示，持續與監管部門合作，打擊演算法等潛在的金融科技壟斷行為，並強調未來相關金融服務都將先經過審批。
南華早報報導，易綱7日在國際清算銀行會議上表示，金融科技是當前全球的發展方向，但如何監管也形成挑戰，為降低金融科技跨境傳播下的相關風險，各國需要合作來協調司法如何管轄等問題。
易綱強調，在中國，人行仍會繼續與反壟斷部門合作，加強在支付領域的監管，並且主動應對包括演算法歧視等金融科技行業中潛在的壟斷行為。
易綱提出，所有金融服務都必須經過審批、機構要持有牌照才能經營，且不同業務之間必須設置「防火牆」，防止跨業務與行業之間的風險流動。此外，也要切斷銀行與商業機構的直接資訊聯繫。
易綱表示，將要求金融科技平台成立金融控股公司，將金融業務納入其中、合併資產負債表，以便金融監管的進行。大陸監管層已對金融科技的指標企業動刀，例如螞蟻集團便被要求成立金控公司持牌經營，分拆金融與其他業務，並切斷旗下如支付業務與保險產品之間的連結，螞蟻旗下信貸業務花唄近期也接入人行徵信系統。
目前大陸監管單位還大力整頓支付領域被螞蟻、騰訊兩巨頭所壟斷的現象，易綱在9月中旬時曾表示，要保障消費者選擇支付方式權利。隨後，騰訊宣布與銀聯的雲閃付有更多互通合作，而美團、拼多多等平台也開放、支援使用包括支付寶等眾多主流支付工具。
(時報資訊)
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