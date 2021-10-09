大陸電力供應緊張之際，大陸國務院總理李克強8日主持召開國務院常務會議，表示將居民等用電市場交易電價浮動範圍，從原本上下分別不超過10％、15％，擴大至不超過20％，但高耗能行業不受上浮20％限制。在大陸各地當前「以價制量」的用電措施下，新政策擴大電價的上浮空間，形同提供地方調漲電價空間。

另外，8日國常會會仍堅持地方執行「能耗雙控」機制，但必須糾正部分地方「一刀切」停產限產或「運動式」減碳。

會議指出，開年以來國際市場能源價格大幅上漲，國內電力、煤炭供需持續偏緊，多種因素導致近期一些地方出現拉閘限電，給正常經濟運行和居民生活帶來影響。

針對今冬明春電力、煤炭供求壓力依然較大，會議提出六項工作要點，一是堅持民生優先，保障好群眾生活和冬季取暖用能。二是在保障安全生產的前提下，推動具備增產潛力的煤礦盡快釋放產能。三要以階段性稅收緩繳、鼓勵金融機構保障煤電企業購煤等合理融資需求，以支持煤電企業增加電力供應。

四要改革完善煤電價格市場化形成機制，在保持居民、農業、公益性事業用電價格穩定的前提下，將市場交易電價上下浮動範圍由分別不超過10％、15％，調整為原則上均不超過20％，並做好分類調節，對高耗能行業可由市場交易形成價格，不受上浮20％的限制。

五要加快推進沙漠戈壁荒漠地區大型風電、太陽能基地建設，加快應急備用和調峰電源建設。積極推進煤炭、天然氣、原油儲備及儲能能力建設。六要堅決遏制「兩高」項目盲目發展，完善地方能耗雙控機制。

會議要求，各地要做好有序用電管理，糾正有的地方「一刀切」停產限產或「運動式」減碳。主要產煤省和重點煤企，要按要求落實增產增供任務。中央發電企業要保障所屬火電機組「應發盡發」。

各地方增加煤炭供應措施方面，內蒙古能源局7日發文，要求境內72處煤礦加速生產煤炭，建議新增年產能共1億噸。山西則擬新增產能98座煤礦，將煤炭年產能提升至5,530萬噸。

(時報資訊)