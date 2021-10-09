香港已逾一個月未出現本土新冠確診，但當地仍採取嚴格的「清零」措施，對入港民眾採21天隔離限制。香港歐洲商會表示，嚴格防疫措施造成許多公司營運困難，目前已有多家歐洲企業正考慮出走香港，前往其他亞洲國家重組業務。
外媒引述香港歐洲商會主席戈洛布（Frederik Gollob）6日表示，世界各國現行防疫策略大多已經放棄「清零」，但在香港嚴格的防疫限制下，多數公司難以免於入境21天隔離等限制，使許多企業舉步維艱。
戈洛布表示，不少歐洲企業已開始在董事會上嚴肅討論撤離香港業務的可能性，目前雖未出現大量公司流出的情形，但確有公司開始重建職能、團隊的趨勢，更有甚者，計畫將整個公司重組至新加坡等其他亞洲地點。
早在8月份時，香港歐洲商會就曾向香港特首林鄭月娥發出公開信指出，香港嚴厲的防疫隔離措施已造成香港民眾無限期受困於境內，這恐威脅到香港的國際商業中心地位。信中直言，港府最近對入境旅客採取更嚴格的防疫措施，不僅不合比例，而且是「重大的退步」。
相關情形同樣引發在港美企的擔憂，香港美國商會會長早泰娜（Tara Joseph）表示，美國企業近期一直以各式方式遊說香港政府放寬出入境限制，卻遲未得到回應，猶如「與牆對話」。
早泰娜指出，邊境開放與經濟一體化是營商重點，對外資企業而言，香港當前與世界各地的連結令人沮喪。她亦擔憂，香港的「清零」政策最終恐將斷送香港作為全球金融中心的關鍵地位。
在此之前，香港美國商會於5月公布調查顯示，有超過40％會員對於離港萌生去意，其中有約半數會員計畫於未來3～5年撤出香港，但當時主因是擔心「港版國安法」。
(時報資訊)
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