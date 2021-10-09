大陸監管層8日傍晚公布對網路巨頭美團的反壟斷裁決結果，美團必須繳交2020年銷售額3％、相當於人民幣（下同）34.42億元的罰金，同時美團必須退還商家共12.9億元保證金。
8日港股收盤後，大陸國家市場監管總局（下稱市監總局）公布對美團反壟斷調查的懲處。港股網路陸企股8日普遍走強，阿里收盤漲逾5％、網易漲逾4％、騰訊漲逾2％，美團日內走勢震盪，午後股價有所拉升收漲2.07％報256港元，成交額近67億港元。
在市監總局公布處罰內容後，美團8日回應，接受且落實官方的處罰與指導內容，將深入自查整改，杜絕「二選一」（限制商家在其他平台上經營）、合法合規經營。
據市監總局對美團的處罰與指導決定書，官方已在9月26日告知美團處罰決定，距離4月底立案調查後約耗時五個月。經調查，美團有濫用市場支配行為，要求商家「二選一」，並控制佣金費率來促使商家簽獨家合作協議。
處罰重點包括處以其2020年大陸境內銷售額逾1,147億元的3％作為罰款，逾34.42億元。美團也必須退還2018～2020年違法獨家保證金近12.9億元，合計將失血逾47.32億元。監管層也要求美團，要全面整改，並在三年內每年提交自查合規報告。
這波整頓平台經濟行動中，大陸對阿里巴巴與美團採取同樣的調查措施，兩企業被指控限制市場競爭的項目也幾乎相同，但監管單位稍早對阿里的調查僅歷時三個月，隨後展開的美團調查卻多耗時約兩個月的時間。
在2021年7月監管單位調查期間，市場曾傳出，官方將以較阿里案更高罰款比例的10億美元懲處美團。大陸反壟斷法第49條要求罰款比例要考慮持續時間等因素，美團被認定的壟斷時長較阿里更短，最終罰款比例也低於阿里，不過美團被要求多退還一筆龐大的保證金。
值得注意的是，在大陸餐飲外送市場上唯一能對美團產生威脅的，也僅有阿里巴巴旗下業務，若美團失血過重，阿里反成為受益者。
至今，阿里與美團成為大陸整頓平台中失血最慘重的企業，相較之下，騰訊等企業僅是業務發展受限，直接裁罰的罰款規模不大。
另一方面，目前大陸反壟斷行動擴及各行各業，年內包括餐飲外送平台上海食派士、藥業巨頭揚子江、插座一哥公牛集團都被大陸政府或地方政府處以反壟斷罰款，規模均為年銷售額的3％。
(時報資訊)
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