美國網路公司IAC/InterActiveCorp.同意以27億美元價格，買下全球最大雜誌媒體集團梅瑞迪斯（Meredith Corporation），以拓展線上出版業務。

　依據收購協議，梅瑞迪斯將成為IAC數位出版事業Dotdash的一部分，公司將更名為「Dotdash梅瑞迪斯」，由Dotdash執行長沃格爾（Neil Vogel）帶領。雙方預計在2021年底前完成交易事宜。

　IAC以每股42.18美元的價格將梅瑞迪斯納入麾下，交易總價值約為27億美元。

　這起收購案可為Dotdash帶來許多生活類別的出版刊物，例如《Real Simple》、《Allrecipes》與《InStyle》 ，擴大Dotdash的內容陣容。

　Dotdash的網站資產包括了Brides、Serious Eats，與TripSavvy等。

　梅瑞迪斯旗下出版品還包括《時人》（People）、《美好家園》（Better Homes ＆ Gardens），與投資網站Investopedia等。梅瑞迪斯在2021年稍早將電視業務出售給電視廣播公司Gray Television。

　IAC董事長迪勒（Barry Diller）受訪時表示：「IAC與梅瑞迪斯是天作之合，兩者會相輔相成。」

　收購梅瑞迪斯也能強化IAC的網站資產，IAC在分拆線上約會巨頭Match Group和視訊分享平台Vimeo後，資產組合有所縮減。

(時報資訊)

#IAC #美國 #梅瑞迪斯 #收購

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