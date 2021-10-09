美國電動車商特斯拉（Tesla）7日在德州奧斯汀廠舉行股東大會，執行長穆斯克（Elon Musk）宣布把總部從加州搬往奧斯汀，員工的居住成本是做此決定的主因之一。這是繼慧與科技（HPE）以及甲骨文等多家矽谷科技業之後，另外一家總部遷往德州的科技公司。
穆斯克強調特斯拉計劃擴大加州的營運活動，但在舊金山灣區能拓展的規模受到限制，他形容當地的弗里蒙特廠生產線，就像午餐肉罐頭那樣已經塞爆。
穆斯克指出，幾個在灣區營商所面對的挑戰，其中對員工來說，很難在這找到能負擔得起的住處，導致大批員工必須住到很遠的地方，然後每天花大量時間來通勤。去年爆發新冠疫情後，科技業是最早讓員工居家工作的產業之一。
在遠距離工作模式崛起後，許多矽谷科技業員工紛紛搬家到其他房價與租金較低、生活品質更好的地方。
德州近年來透過推出低稅率、沒加州那麼多法令規範、和居住成本讓人更容易負擔得起，成功吸引愈來愈多科技公司和新創公司前來發展，其中首府奧斯汀更是許多業者首選之地。
德州州長艾伯特（Greg Abbott）7日在推特發文表示歡迎特斯拉。他表示9月曾經跟穆斯克見面，他對德州傾向右派的社會政策對示歡迎。
儘管如此，特斯拉要在德州發展還是面對不少問題。除了2月因冰風暴而大停電，突顯其基建沒加州完善外，德州法令禁止車商直接向消費者賣車，令特斯拉的經營模式大受困擾。
穆斯克表示，特斯拉會讓加州繼續成為其重要的經營之地，致力提高弗里蒙特廠產量。
他去年表示自己已搬家到德州，這裡也是其火箭公司SpaceX重要的營運基地。
他把加州比喻為一支球隊，在取得連場勝利後已變得自滿。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：