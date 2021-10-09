美國電動車商特斯拉（Tesla）7日在德州奧斯汀廠舉行股東大會，執行長穆斯克（Elon Musk）宣布把總部從加州搬往奧斯汀，員工的居住成本是做此決定的主因之一。這是繼慧與科技（HPE）以及甲骨文等多家矽谷科技業之後，另外一家總部遷往德州的科技公司。

　穆斯克強調特斯拉計劃擴大加州的營運活動，但在舊金山灣區能拓展的規模受到限制，他形容當地的弗里蒙特廠生產線，就像午餐肉罐頭那樣已經塞爆。

　穆斯克指出，幾個在灣區營商所面對的挑戰，其中對員工來說，很難在這找到能負擔得起的住處，導致大批員工必須住到很遠的地方，然後每天花大量時間來通勤。去年爆發新冠疫情後，科技業是最早讓員工居家工作的產業之一。

　在遠距離工作模式崛起後，許多矽谷科技業員工紛紛搬家到其他房價與租金較低、生活品質更好的地方。

　德州近年來透過推出低稅率、沒加州那麼多法令規範、和居住成本讓人更容易負擔得起，成功吸引愈來愈多科技公司和新創公司前來發展，其中首府奧斯汀更是許多業者首選之地。

　德州州長艾伯特（Greg Abbott）7日在推特發文表示歡迎特斯拉。他表示9月曾經跟穆斯克見面，他對德州傾向右派的社會政策對示歡迎。

　儘管如此，特斯拉要在德州發展還是面對不少問題。除了2月因冰風暴而大停電，突顯其基建沒加州完善外，德州法令禁止車商直接向消費者賣車，令特斯拉的經營模式大受困擾。

　穆斯克表示，特斯拉會讓加州繼續成為其重要的經營之地，致力提高弗里蒙特廠產量。

　他去年表示自己已搬家到德州，這裡也是其火箭公司SpaceX重要的營運基地。

　他把加州比喻為一支球隊，在取得連場勝利後已變得自滿。

(時報資訊)

#特斯拉 #總部 #德州 #員工 #居住

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