三星電子8日公布，第三季（7～9月）營業獲利初估年增28％至15.8兆韓元，創下三年新高紀錄，主因在於半導體晶片價格上漲，加上新款折疊手機熱銷所致。
但因獲利不如市場預期，三星股價周五收盤小跌0.14％，每股報71,500韓元，今年迄今累計下跌約12％。
據初步財報顯示，三星上季營業獲利可望達到15.8兆韓元，較第二季成長26％，並創下2018年第三季以來最高，但略低於市場預估的16.1兆韓元。上季營收可望年增9％至破紀錄的73兆韓元。三星預計於28日公布詳細財報。
受惠於記憶體晶片價格與出貨量不斷增長，加上晶圓代工業務獲利率攀升，可望令三星晶片業務營業獲利暴增79％。半導體業務向來是三星金雞母，今年上半年約貢獻半數獲利。
大和證券資深分析師SK Kim表示：「三星營收與營業獲利都低於我們與市場的預期。」
SK Kim指出，全球晶片短缺也衝擊到三星營運，特別是智慧型手機部門，但半導體價格上漲對其零件業務有所助益。大和證券將三星股價目標價格訂在11萬韓元，較周五股價高出53％，原因正是看好晶片價格持續上漲。
但也有分析師認為，三星本季營業獲利可能低於第三季或持平。原因在於隨著全球經濟活動恢復正常，市場對於電腦需求趨緩，第四季記憶體晶片價格可能走跌，智慧型手機銷售也可能下滑。
至於三星手機事業，該公司新推出的折疊手機未來一個月內銷售量預估可達200萬支。但這方面獲利可能被高昂的行銷支出與原料價格上漲部分抵消。
(時報資訊)
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