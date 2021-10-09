任天堂（Nintendo）10月8日在日本推出採用有機EL螢幕的新款Switch遊戲機。很多家電量販店採取抽籤銷售方式，並未出現大排長龍。但受半導體短缺影響，新款Switch供應短缺狀態或許會持續一段時間。
新款Switch的螢幕採用色彩鮮艷的有機EL螢幕，尺寸也從6.2英吋擴大至7英吋。另一方面，CPU（中央處理器）則與上一代Switch相同，向電視等外部設備輸出時的解析度也不變。
建議零售價為3萬7980日圓，比上一代提高約5,000日圓。
在遊戲銷售重要時期的耶誕節和年底購物季之前，供給短缺成為隱憂。在半導體短缺下，任天堂一直無法生產足夠數量的新款Switch。一位家電量販店高管透露，「（新款）到貨還不到下單量的一半。今後能到多少也不確定」。
日本ACE經濟研究所的安田秀樹指出，大部分人感覺新款更有吸引力，上一代機型或許可能變成庫存的風險。如果任天堂不能供應充足的新款Switch，有可能損失許多機會。
遊戲雜誌《電玩通》（Famitsu）的統計顯示，9月日本國內的Switch銷量年減37％，降至約21.4萬台，連續三個月下滑。
(時報資訊)
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