由於運輸與缺工問題未解，加上消費需求仍舊強勁，為擺脫日益沉重的成本壓力，美國主要食品大廠相繼漲價，其中百事可樂母公司已預告明年初將對零食與飲料售價再漲一波。

食品業者高層透露，他們目前除了要確保擁有足夠的卡車司機與勞工，還需面臨包裝材料與食用油等各種原料成本上升。此外消費者大舉增加對食品、超市與餐廳的支出之際，更讓美國食品大廠的成本壓力加劇。

根據美國普查局的最新統計指出，8月消費者在雜貨商店的支出較上年同期增加4％。此外隨著疫情逐漸退燒，美國餐廳營收也已逐步攀升。

為因應成本不斷攀升，包括百事公司、康尼格拉食品（Conagra Brands Inc）與藍威斯頓（Lamb Weston Holdings）等美國食品業者都在周四（7日）相繼宣布漲價計畫。

百事公司財務長強森（Hugh Johnson）日前接受媒體訪問時聲稱，由於輸入成本持續上升，它將計畫明年第一季再度調高零食與飲料售價。百事可樂曾在今夏與入秋之際調漲飲料價格，零食之後也已跟進漲價。

至於旗下擁有Slim Jim牛肉條、Pam噴油與漢斯蕃茄醬（Hunt's）等產品的康尼格拉食品公司也在同一天上修今年通膨預估。它表示最近幾個月來肉品、穀物與鐵罐成本不斷增加，加上缺工問題及運輸挑戰仍舊影響供應。在此同時，公司還要因應消費者持續遠距工作與在家烹調，導致比預期強勁的需求。

北美最大冷凍馬鈴薯食品公司的藍威斯頓也在周四指出，由於遭遇運輸成本攀高、勞工不足與今夏高溫導致馬鈴薯收成欠佳等諸多問題，迫使它須調漲售價來抵銷成本揚升。此外它還計畫透過調整產能與工作時間，希望能吸引及留住更多員工。由於消費者需求強勁不減、先前北美及南美氣候乾旱導致穀物歉收，以及受疫情與颶風打亂的運輸供應鏈仍舊緊張，正推升全球食品價格節節走高。根據聯合國糧農組織日前發布9月糧價指數，已經衝上了十年新高。

(時報資訊)