由於運輸與缺工問題未解，加上消費需求仍舊強勁，為擺脫日益沉重的成本壓力，美國主要食品大廠相繼漲價，其中百事可樂母公司已預告明年初將對零食與飲料售價再漲一波。
食品業者高層透露，他們目前除了要確保擁有足夠的卡車司機與勞工，還需面臨包裝材料與食用油等各種原料成本上升。此外消費者大舉增加對食品、超市與餐廳的支出之際，更讓美國食品大廠的成本壓力加劇。
根據美國普查局的最新統計指出，8月消費者在雜貨商店的支出較上年同期增加4％。此外隨著疫情逐漸退燒，美國餐廳營收也已逐步攀升。
為因應成本不斷攀升，包括百事公司、康尼格拉食品（Conagra Brands Inc）與藍威斯頓（Lamb Weston Holdings）等美國食品業者都在周四（7日）相繼宣布漲價計畫。
百事公司財務長強森（Hugh Johnson）日前接受媒體訪問時聲稱，由於輸入成本持續上升，它將計畫明年第一季再度調高零食與飲料售價。百事可樂曾在今夏與入秋之際調漲飲料價格，零食之後也已跟進漲價。
至於旗下擁有Slim Jim牛肉條、Pam噴油與漢斯蕃茄醬（Hunt's）等產品的康尼格拉食品公司也在同一天上修今年通膨預估。它表示最近幾個月來肉品、穀物與鐵罐成本不斷增加，加上缺工問題及運輸挑戰仍舊影響供應。在此同時，公司還要因應消費者持續遠距工作與在家烹調，導致比預期強勁的需求。
北美最大冷凍馬鈴薯食品公司的藍威斯頓也在周四指出，由於遭遇運輸成本攀高、勞工不足與今夏高溫導致馬鈴薯收成欠佳等諸多問題，迫使它須調漲售價來抵銷成本揚升。此外它還計畫透過調整產能與工作時間，希望能吸引及留住更多員工。由於消費者需求強勁不減、先前北美及南美氣候乾旱導致穀物歉收，以及受疫情與颶風打亂的運輸供應鏈仍舊緊張，正推升全球食品價格節節走高。根據聯合國糧農組織日前發布9月糧價指數，已經衝上了十年新高。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：