根據世界黃金協會 (WGC) 發布最新報告指出，由於歐美貨幣政策可能轉變、促使投資者逃離黃金市場，導致9月全球黃金ETF連續第二個月淨流出。然而這也讓該ETF規模下滑到4月以來最低水位。
WGC表示，受歐美地區黃金ETF持有部位減少，9月全球黃金ETF出現15.2噸淨流出。截至該月底該ETF總規模降至3,592噸，創下4月以來最低紀錄。
然而黃金ETF淨流出也壓低上月金價下跌4％。紐約12月期金周五盤中上漲0.22％到1,763美元。雖然金價至今仍持穩在每盎司1,759美元的支撐價位之上，但金市目前卻陷入尋求新動能以維持漲勢持續的苦戰。
報告顯示，上月歐洲黃金ETF淨流出11.5噸、北美也外流6.6噸。分析師解釋，上述兩個地區資金流出，歸因於歐美央行宣布未來將緊縮政策。其中歐洲央行將縮減緊急購債規模、美國聯準會則是暗示第四季將減債、明年可能開始升息。
WGC的ETF研究部門負責人帕拉克（Adam Perlaky）指出，由於歐美央行的重大經濟政策改變，帶動債券殖利率在第三季攀升到新高水平。另外美元升值也推高美國通膨預期。在這些因素影響，使得全球黃金ETF在過去一個月出現資金撤離情況。
報告顯示，上月唯一出現資金淨流入的地區是亞洲，該地區黃金ETF淨流入2.4噸。分析師認為，由於中國恒大債務危機已經撼動股市，在市場不確定性增加，反令該貴金屬受益。
另外印度黃金ETF上月持有部位也增加到2013年以來的最高水平。
帕拉克還補充，基於擔憂通膨持續時間可能拉長，使得部分央行的貨幣政策逐漸傾鷹，雖然這將對金市帶來逆風，但在資產組合保險的需求與配置多樣化的原則，仍為黃金需求帶來一定支撐。
(時報資訊)
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