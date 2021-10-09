以低稅負吸引企業投資的愛爾蘭7日宣布，該國同意簽署將全球最低企業稅率設定為15％的協議，為全球制定統一企業稅率清除最後一道障礙。
約140個國家的代表8日開會討論此事，在愛爾蘭、愛沙尼亞與匈牙利相繼表態讓步後，將全球最低企業稅率設為15％的協議過關機率大增，令跨國企業未來難以透過業務移轉他國等方式逃漏稅。
一旦各國達成最終協議後，全球最低企業稅率的新法規預計於2023年上路。該協議旨在終結各國政府多年來「競相逐底的競賽」，不必再以低稅負吸引跨國企業投資。
此協商過程歷經40年時間，新冠疫情期間更轉為線上討論。而在美國總統拜登表態力挺，加上疫情促使各國設法提高稅收的情況下，該協議終獲全球多國同意，連一開始持反對意見的愛爾蘭等國態度也放軟。
雖然愛爾蘭並不是一個大國，但該國在全球遏阻避稅的行動上卻扮演關鍵角色。美國多數大型科技公司都將歐洲總部設在愛爾蘭，該國亦吸引美國許多製藥大廠進駐。
愛爾蘭決定在該協議實施後將公司稅率從12.5%上調至15%，這是對主要盟友（特別是美國）的讓步。
據愛爾蘭財政部估計，加入該協議將導致該國每年稅收減少20億歐元（約23億美元）。且當地民調顯示，多數受訪者並不贊成稅改。
愛爾蘭財政部長多諾霍（Paschal Donohoe）表示：「這是一個困難且複雜的決定，但我相信我們做出對的選擇。」
匈牙利財政部長瓦爾加（Mihaly Varga）指出，匈牙利提出須有十年過渡期的要求獲得同意，因此他們同意簽署此協議。
各國早在2013年開始針對全球稅制重整進行協商，但美國前總統川普在位期間最後幾年，協商一度陷入停滯，一直到拜登上任後，財長葉倫將全球最低企業稅率視為優先要務，令稅改協商出現新的曙光。
(時報資訊)
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