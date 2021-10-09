印尼國會周四通過明年4月開徵碳稅，成為最新一個實施碳稅的亞洲國家。不過分析師預期，此一政策將引發企業界反彈，除了政策執行有難度外，開徵碳稅將增加電力成本，進而衝擊製造業的競爭力。
根據印尼國會周四通過的稅改法案，重點包括實施碳稅、調高增值稅，以及刪除原本規畫的企業稅降稅草案。
碳稅最低稅率為每公噸二氧化碳（CO2）當量30,000印尼盾（2.1美元），還不到最初提案75,000印尼盾的一半水準。
燃煤發電廠明年4月起以最低稅率開徵，並且將設立一套碳交易機制。碳交易市場預計會在2025年開始營運。
印尼是全球燃煤第一大出口國，同時為全球碳排第八大國。
開徵碳稅為印尼減少碳排放計畫的一環，該計畫希望將達成零排放目標的時程從2070年，提早至2060年或更早。
輿論對於政府引進碳稅普遍表示肯定，但部份產業分析師則提出質疑，理由是政府一方面對公用事業的碳排放開徵碳稅，另一方面又對發電廠的發電進行補貼，箇中邏輯令人費解。
能源經濟與金融分析研究所（IEEFA）分析師哈姆迪（Elrika Hamdi）表示，「這肯定是往正確方向邁出一大步，只不過當電力還是持續受到政府補貼時，火力發電廠要如何看待碳稅的影響？」
印尼是東南亞第一大經濟體，該國今年編列61.5兆印尼盾（43.2億美元）的預算用於電費補貼，明年補貼預算則為56.5兆印尼盾。煤炭生產商與電力供應商指出，碳稅可能透過電價上漲轉嫁給消費者。
印尼國營電力公司PLN營運主管沙利爾（Bob Saril）表示，「由於我們87％的發電來源為非再生能源，因此未來電價顯然會調漲，如果費率沒有調漲，補貼與補償金也將增加。」
印尼煤礦開採協會執行董事辛納迪亞（Hendra Sinadia）指出，他希望政府先與產業進一步溝通後再讓碳稅上路，他還警告，「對燃煤發電廠開徵碳稅將會影響電價，並衝擊印尼製造業的競爭力。」
(時報資訊)
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