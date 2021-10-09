美國智庫經濟諮商理事會（Conference Board）最新調查顯示，儘管對經濟情勢依舊樂觀，美國企業執行長第三季的信心指數，從第二季的歷史高點大幅下滑，主要是受到Delta變種病毒作祟及勞力短缺的影響。

經濟諮商理事會7日發布第三季美國CEO信心調查，從第二季觸及的歷史高點82，崩落近20％來到67。指數超過50點分水嶺，代表持正面看法的多過負面看法。

第二季美企CEO信心指數攀新高，主要是受疫情好轉的鼓舞。第三季信心指數急轉直下，歸咎於Delta變種病毒作祟害疫情升溫。不過好消息是指數仍維持在50點之上，意味整體而言美國企業對經濟的看法維持樂觀。

疫情仍是美國企業鉅子頭號關心的事。經濟諮商理事會首席經濟學家彼得森（Dana Peterson）發新聞稿指出：「企業CEO信心從第二季觸抵的歷史峰點滑落，第二季眼看就要擊退疫情。

但傳染性高的Delta變種病毒在夏季又掀起一波疫情，加上疫苗接種率暴跌，疫情的不確定性再度成為焦點。」

疫情復燃影響美企CEO的經濟展望。

第二季調查時88％受訪CEO預期，整體經濟情況可望在六個月內好轉，但第三季調查只有60％受訪者抱持這樣的看法。

第三季調查另顯示，僅65％受訪CEO看好自己所處產業，短期前景可望改善，遠遜於第二季的81％。

除疫情變數之外，就業市場緊俏情況，對美企CEO來說是另一大挑戰。60％受訪CEO表示預計擴充人力，高於第二季的54％，

但殘酷的現實是職缺愈來愈難填補。將近四分之三受訪者指出，他們想找到優質員工有其困難，比例高於Q2調查的57％。

受調CEO意識到加薪才能吸引人才，第三季調查有三分之二受訪者預期，未來一年工資至少調高3％，第二季打算做此調幅的比例僅37％。

(時報資訊)