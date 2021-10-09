美國周五公布9月新增就業人口不到20萬，遠低於市場預期，並寫下今年來最低就業成長，儘管失業率降至4.8％，凸顯離充份就業仍有一段距離，也為聯準會(Fed)於11月啟動量化寬鬆退場埋下新變數。
就業報告出爐前，美國10年期公債殖利率漲破1.6％大關，但數據公布後，殖利率急速壓回至1.57％平盤附近，顯示投資人認為Fed下個月啟動縮減購債機率下降。
美股先是下跌，隨後拉回到平盤上方，但之後又翻黑。
由於疫情發展仍有疑慮、通膨居高不下與華府政治陷入僵局，創造就業力道低迷更讓市場憂心美國經濟復甦前景。
勞工部指出，9月份非農就業人口總共增加19.4萬，寫下去年12月以來最低就業成長，遠不及華爾街經濟學家預估的50萬。8月就業成長則上修至36.6萬。
9月失業率意外下降至4.8％，低於8月的5.2％與市場預期的5.1％。
上個月民間部門總共增加31.7萬個就業，但政府部門卻減少12.3萬，是拉低就業市場擴張力道的主因。
上個月失業率儘管降至4.8％，但主因為許多勞工選擇退出勞動力市場，且與疫前的3.5％低檔也還有一段差距。
從薪資成長來看，美國勞動市場仍顯緊俏。勞工部資料顯示，民間企業勞工9月平均時薪較去年同期大漲4.6％，凸顯為搶奪有限的潛在勞工，企業主紛紛拉高薪資水準。
此外，9月勞動參與率持平於61.6％，也低於2020年2月疫情爆發前的63.3％。
美國近期經濟指標好壞紛陳，消費者支出維持強勁，製造業與服務業呈現擴張，但物價持續上揚，房價也不斷飆漲。
Fed官員緊盯就業市場報告，以作為下次決策例會的參考依據。Fed之前暗示，若就業市場與經濟持續強勁復甦，考量通膨已超出Fed設定的2％目標，已準備好開始撤走部份貨幣刺激措施。
金融市場原本預估，Fed將於11月例會宣布啟動縮減購債，2022年11月展開升息。
(時報資訊)
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