政府自8日起發放五倍券，國內四大超商上萬個門市成了首日領券重地，前往超市全聯、美廉社的領券者、持券消費者為數都不多，超市量販業者指出，首日多數只領券尚未消費，但已綁定數位者小周末大量湧向百貨、購物商場花錢消費，主要是周年慶優惠加上五倍券加碼放大，雙乘優惠發揮效應。
值得注意的是，首批消費者多數鎖定大型家電，包括新光三越、遠百、微風、環球等業者的家電業績，均至少有一成的成長幅度。
新光三越7日開跑周年慶，8日搭配振興五倍券的首波六店，包括台北南西、台中中港、桃園站前、嘉義垂楊、台南中山及高雄三多等據點，一開店即出現多波手刀搶攻兌換8,500元的購買人潮，高雄分店更受惠於國慶煙火在高雄舉行，以及高雄券的雙重加持、以5,000變9,500的超高回饋，再度引爆買氣，同時緊接著國慶連假，有望帶動業績大噴發。
遠百板橋大遠百8日一早開門，即有不少民眾入館採購，開館不到兩小時的統計顯示，約三成比例使用紙本振興券結帳；遠百信義A13同樣正值周年慶預購期間，新竹大遠百則出現使用振興五倍券購入全新iPhone 13，搭配HAPPY GO Pay及信用卡消費，折上加折，回饋逾4,000元抵用券。
微風廣場在五倍券使用第一天，出現不少換券人潮，由於線上、線下五倍券優惠不斷，BREEZEONLINE業績成長1.5倍，為了將手中五倍券放大使用，目前已兌換八成，隨著迎接將到來的信義區周年慶，預期在五倍券帶動下，業績對比上半年可成長30％以上，以上次三倍券帶動約15％～20％的業績成長來推估，可望呈現倍數增長。
振興五倍券開始使用，加上周年慶開打第二天，環球Global Mall加碼多項回饋，最高達50％，一早開店即湧現人潮，消費者主要鎖定高單價家電商品採購，並採用綁定行動支付或信用卡購物為主，高單價家電中，以3C、生活家電及健康器材為主要購買商品，像小米、APPLE的3C用品等，小家電則以掃地機器人、吸塵器、咖啡機、氣炸鍋及小型按摩椅為主，加上搭配周年慶期間的優惠折扣及滿額禮，開店3小時內即突破2020年同期業績，初估8日3C、健康器材及家電業績成長近一成。
(時報資訊)
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