天氣持續炎熱，用電量仍居高不下，據台電統計，8日最高用電量於下午1點44分達到3,760.0萬瓩，備轉容量為185.4萬瓩，備轉容量率為4.93％，供電燈號再度亮出供電警戒的橘燈，這也是本周第二顆橘燈。
由於10月起進入空污季節，為減少影響，台電電廠配合空氣品質狀況而動態降載，據環保署資料顯示， 台中電廠歲（檢）修1,100MW、非歲（檢）修600MW合計1,700MW，另外高雄的興達電廠則是歲（檢）修減少1,050MW。
值得注意的是，7日用電量達到3,770.2萬瓩，創下10月用電史上最高，8日用電量略減，不過整體供電仍然相當吃緊，供電燈號續亮橘燈，是2021年第三顆橘燈。
觀察實際供電狀況，8日晚間夜尖峰時，由於進入國慶連假，不少人已啟動返鄉計畫，整體用電量減少速度較一般上班日快，抽蓄水力發電10部機組僅啟動6部，保有4部來緊急應變，川流式水力也讓部分機組保持未發電的待命狀態，以便後續調度。
至於未來幾天供電狀況，由於國慶三天連假工廠休息，雖然部分機組趁此時進行大修，整體供電餘裕仍可保持，預估備轉容量率可高於10％，落在11.95％～15.63％，亮出供電穩定的綠燈。不過等到12日恢復正常上班後，用電量可能再度上升，12～15日備轉容量率略在8.29％～8.85％間，供電燈號再度轉為吃緊的黃燈。
(時報資訊)
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