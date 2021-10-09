台北日本工商會8日發表「2021年對台灣政府政策建言白皮書」，聚焦兩大重點，一是表達支持台灣加入CPTPP的立場，並透過洽簽各項經貿協議鞏固雙邊關係，二是期待台灣的半導體供應鏈，提供日商必要的支援。
整體而言，此份白皮書的建言共分為六大部分，包括：深化台日合作、重新檢視對日本食品進口管制、台日合作發展產業、建立穩定及具有競爭力的基礎建設、挽留優秀的人才，以及建立有魅力的投資環境。
值得注意的，由於台灣提出申請加入跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP），日本也在台灣提出後表示聲援加入。日本工商會指出，支持台灣加入CPTPP，這有助於擴大在台灣出口，在很多層面，台灣加盟CPTPP對於在台日商都有很大的助益。
該商會指出，由於西方各國與中國大陸貿易紛爭對立越演越烈，在此情況下，台灣需要有更穩定的經濟協定，因此要與其他國家積極簽訂貿易協定，2021年日本工商會將強烈請求日本政府，支持台灣加入CPTPP，並且後續能與日本簽訂EPA、FTA，鞏固雙方貿易夥伴關係。
在台日合作發展產業方面，日本工商會說，台灣是極為重要的世界性半導體生產基地，重要性逐年增加，由於日本半導體生產材料與生產設備都有優勢，期待台灣政府對於半導體供應鏈，能提供日商必要的支援，深化雙方合作。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：