台北日本工商會8日發表「2021年對台灣政府政策建言白皮書」，聚焦兩大重點，一是表達支持台灣加入CPTPP的立場，並透過洽簽各項經貿協議鞏固雙邊關係，二是期待台灣的半導體供應鏈，提供日商必要的支援。

　整體而言，此份白皮書的建言共分為六大部分，包括：深化台日合作、重新檢視對日本食品進口管制、台日合作發展產業、建立穩定及具有競爭力的基礎建設、挽留優秀的人才，以及建立有魅力的投資環境。

　值得注意的，由於台灣提出申請加入跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP），日本也在台灣提出後表示聲援加入。日本工商會指出，支持台灣加入CPTPP，這有助於擴大在台灣出口，在很多層面，台灣加盟CPTPP對於在台日商都有很大的助益。

　該商會指出，由於西方各國與中國大陸貿易紛爭對立越演越烈，在此情況下，台灣需要有更穩定的經濟協定，因此要與其他國家積極簽訂貿易協定，2021年日本工商會將強烈請求日本政府，支持台灣加入CPTPP，並且後續能與日本簽訂EPA、FTA，鞏固雙方貿易夥伴關係。

　在台日合作發展產業方面，日本工商會說，台灣是極為重要的世界性半導體生產基地，重要性逐年增加，由於日本半導體生產材料與生產設備都有優勢，期待台灣政府對於半導體供應鏈，能提供日商必要的支援，深化雙方合作。

(時報資訊)

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