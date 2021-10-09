美國需求、中國限電、全球塞港三大變數，恐影響貨櫃航運的高運價走勢！在大陸十一長假節前的9月30日，上海出口貨櫃運價指數SCFI小跌29.69點、至4,614點，終止20周漲勢引起騷動；節後首周報價於8日開出，綜合指數小漲33.5點、至4,647.6點，指數較上周止跌回升，唯美東線仍連兩周下跌，其餘主要航線則呈現小漲格局。

多家貨代業者表示，上周SCFI小跌並終止20漲勢，可能受到大陸黃金周停工休假的短暫影響，航運業更關心的是大陸限電限產的長期影響，目前限電範圍逾20個省份，一旦許多產業產能受到壓抑，恐引發新的供需失衡，從搶艙搶櫃演變到搶貨。

目前美國需求旺盛，企業庫存水位處於歷史低點，加上進入第四季節慶旺季、冬季民生需求接踵而至，隨越南等東南亞國家疫情緩和，亞洲工廠勢將加緊復工生產出貨，市場運輸需求仍然熱絡，加上歐美塞港、擁擠的鐵路網絡及缺乏卡車載運集裝箱等問題未解，第四季海運市場表現可望淡季不淡。

據SCFI最新報價，除了美東線每40呎櫃小跌1.2％、達11,114美元，其餘主要航線都呈現小漲格局，美西線每40呎櫃運價小漲49美元、達6,371美元，周漲0.8％；歐洲線每20呎櫃上漲176美元、達7,714美元，周漲2.3％；地中海線小漲4美元、至7,448美元，周漲0.1％。

由於十一長假前後，貨櫃海運高運價出現戲劇性轉折，已在市場引發多空論戰，高運價是否到頂了開始回檔整理，抑或受到大陸政策、限電限產、塞港等黑天鵝干擾。

對此，綜合貨代業者的看法，普遍認為近兩周運價漲跌幅度都在低個位數，屬於正常波動不用過度解讀，之前市場傳出運價下跌三成甚至五成，都是零星個案，許多屬於小型貨代、野雞船所為，粗估影響運力頂多1％、2％，目前三大聯盟、九大航商註冊登記的運價並未下修，裝艙上船的成交價依然屬於高運價。

再者，國內外多家航商已宣布10月中將調漲GRI（綜合費率上漲附加費），包括MSC、HMM、ONE、COSCO等都宣布將加收GRI，每40呎櫃加收費用900～1,000美元不等，貨代業也開始以新運價銷售艙位。

除了大陸限電、美國需求之外，全球塞港也讓運價雪上加霜。據統計，9月有超過100艘集裝箱船，在美國主要集裝箱港口海域排隊等待泊位，塞港問題不僅回堵到亞洲，歐洲進入旺季也出現少數港口開始壅堵，加上港口設施老舊難以應付大型貨櫃輪，裝卸時間耗時也延誤裝卸貨時間。

(時報資訊)