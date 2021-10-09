台塑四寶前三季狂賺1,949億元，依四大公司年終獎金公式推算，前三季獲利已爭取到超過六個月年終獎金實力，伴隨第四季展望樂觀，台塑四寶全年年終獎金有機會挑戰七個月的天花板上限。
展望第四季的表現，台塑集團認為，在產業旺季、加上歲修相較第三季減少下，台塑、台化營收均會相較第三季成長，南亞則因基期已高、電子材料旺季趨緩，將力拚維持第三季水準。台塑化在油價第四季衝高、石化走堅預期下，營運蓄勢更上一層樓。
台塑化方面表示，11月OPEC每日僅增產40萬桶，大幅低於市場預期的80萬桶，同時天然氣價格偏高，部分天然氣將轉往油品使用，市場預期第四季全球原油供需每日將短缺150萬桶，但全球原油及油品庫存已降至五年同期低點，預期短期布蘭特油價保持強勁，每桶在75～80美元震盪。
台塑董事長林健男表示，第四季為PE／EVA及PP傳統旺季，由於印度需求回溫，大陸實施能耗雙控及限電措施，市場供給減少，多數石化產品價格上漲，加上歲修廠數比第三季少，營收及本業獲利都比第三季成長。
南亞董事長吳嘉昭指出，10月丙二酚二套生產線定檢完成，加上EG（乙二醇）行情上揚，化工營收成長，其餘產品略減，營收持平看待。第四季營收雖估持平或略減，但部份化工及電子產品價格因大陸能耗雙控，供給減少、拉高價格，營業利益將可努力維持第三季水準。
台化董事長洪福源認為，除越南因疫情持續影響外，台灣和寧波都可全產全銷，預估10月營收和9月相當；第四季營收優於第三季。只是，受制能源成本大幅增加，且原料成本墊高但售價無法上調，下半年獲利恐不如去年，但會努力掌握到大陸能耗雙控所衍生商機。
台塑化因重油加氫脫硫（RDS#1）單元開始定檢至11月，10月煉油廠日煉量37.2萬桶，第四季產能利用率76％；輕裂廠第四季產能利用率100％。
(時報資訊)
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