受惠上半年獲利豐收、第三季持續高檔走堅，台塑四寶前三季獲利展現倍增成長的表現，合計獲利1,949.33億元，年增553.3％。其中，台塑前三季的營業利益、稅前及稅後淨利、EPS等數據均創同期新高，EPS衝高至8.56元，打破2007年的8.36元歷史最高紀錄，成為集團獲利冠軍。
如果單以第三季來觀察，四寶中營收與獲利表現最旺的則是南亞，南亞第三季營收、營業利益、稅前淨利、EPS達2.92元，皆創同期最高，合計前三季營業利益、稅前淨利也齊創同期新高，EPS達8.05元超越歷來全年度最高的7.75元（2007年），與台塑同奏凱歌，全年度獲利確定可改寫新高紀錄。
雖受歲休降低開工率貢獻等因素影響，但四寶在第三季營收、獲利的表現仍有一定的水準。
進一步就個別公司分析，台塑第三季因亞洲疫情、適逢印度雨季，PVC價格季跌13.8％，加上歲修廠數增加，本業獲利動能趨緩，但業外現金股利收入30億元，轉投資台塑美國公司因美國受Ida颶風影響，市場供需失衡，石化產品價格上漲，獲利貢獻季增10.1億元，達24.9億元；台塑烯烴美國公司（OL-3）獲利貢獻也達10.6億元。
南亞第三季電子材料產品營運更上層樓，單季營收季增6.8％，達493.1億元，占比44.9％，明顯超越營收占比次高的化工產品29％。而BPA、1.4BG、可塑劑等產品的市況，都維持在理想狀態，整體化工產品營收增加10.3％。南亞表示，第二季獲利創下佳績，第三季後利益額仍維持在高檔，電子材料需求持續旺盛，獲利較上季略增，獲利貢獻占比49.3％最高；化工產品也因利差擴大，獲利占比44.1％。股利收入12.3億元。至於台化、台塑化的表現，第三季雖遭逢油價下滑、石化上游原料利差趨緩等挑戰，但因上半年營運復甦報喜，台化前三季EPS推進至5.95元，台塑化前三季獲利417.96元，EPS為4.39元。
(時報資訊)
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