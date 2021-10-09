9月起全球股市烏雲密布，但利空環環相扣互為表裡，導致全球股市下探支撐，從市場面觀點梳理一下利空魔王與潛在危機。
第一類是和美國有關的利空：
1.物價上漲與QE退場：9月28日聯準會主席鮑爾警告通膨壓力延續時間比預期久，這個全世界最晚感覺物價上揚的人開始對貨幣政策表態轉強硬，美國10年期公債殖利率立即上漲，除非10月美國經濟與股市出現史詩級衝擊，預估11月聯準會將宣布停止購債計畫。
2.債務上限危機：10月6日參議院少數黨領袖麥康奈爾提議，在民主黨年底前通過更長期舉債解決方案前，暫時延長美國舉債上限，通過固定金額緊急延長債務上限方案，讓政府能持續運作至12月，以避免美國債務違約和經濟危機，消息面激勵美股短線回穩，全球股市風險降。
3.美國國會表決預算案停滯：1兆美元基建案應可過關，但3.5兆美元提高社會福利支出法案膠著，主要是兩黨基本思維不同，民主黨主張大政府，而共和黨反對富人重稅，目前問題癥結在於執政黨民主黨內部意見分歧。
4.美股轉弱危機：第三季經濟解封後疫情數字驟增，但美股仍一路震盪走高，但9月起貨幣政策轉向、消費者信心下降，美股各大指數均出現月線跌破季線的中期轉弱訊號。
第二類是和中國有關的利空：
1.恒大風暴：各種討論分析非常多，但一般認為恒大就像搖搖欲墜的摩天大樓，中國政府與民間不敢輕易出手，一切都要等災情確認可控後，而且市場關注的是「骨牌效應」，其他地產開發商也密切注意恒大處理方案，中國房地產泡沫破滅，20年內難以再現榮景，不僅影響中國就業市場，對全球原物料需求（如鋼鐵）也是新變數。
2.中國拉閘限電：一般認為10月中國中央會指揮地方不重蹈拉閘限電鬧劇，不過高電價趨勢以及冬季需求暴增，影響最大的是工廠生產流程與歐美訂單交貨進度，也就是漲電價的時刻到了。
3.中美貿易戰：中美1月簽署第一階段貿易協議，北京應在二年內增加購買2,000億美元美國農產品、製成品、能源產品及服務，但中國達標率僅69％未兌現承諾，美國貿易代表署正在評估下一步行動，不排除再徵收額外關稅，針對中國展現強硬態度，令兩國關係再添變數。另拜登與習近平年底前舉行「線上拜習會」，象徵雙方都是兩手策略互探虛實。
4.中國經濟衰退壓力：中國對房地產和地方債信用收縮，中國經濟成長不是趨緩而是面對衰退壓力；企業受成本上漲壓力，消費增長有限，大宗商品大漲引發通膨壓力，「保幾完全不重要」，浮誇泡沫破滅後，中國政治經濟社會都面臨重大結構性調整。
第三類是和全球衝擊的利空：
1.能源危機：煤炭價格創二年來新高，美國能源情報署EIA數據顯示，全球能源危機引發對煤炭需求，也造成中國限電危機，10月6日金融時報報導美國能源部長葛蘭何表示，考慮釋出戰備儲油，不排除禁止原油出口，但隔日彭博新聞社稱美國能源部指目前沒有釋出戰備儲油計畫。
2.通貨膨脹：超低利率環境就是通膨起點，加上前述能源危機，英國、中國到歐洲陸續浮現能源荒，美銀認為進入比較輕微的停滯性通膨：通膨將保持在高點一段時間，物價上漲率（CPI）數字不能有效判斷終端產品與消費價格實際上漲幅度，造成資產保值心態濃厚，以及預估經濟成長趨緩而降低消費意願。
3.全球PMI下滑：美國9月綜合PMI初值由8月55.4下降至54.5，歐洲日本中國韓國台灣的PMI都同步下滑，中國經濟成長放緩以及Delta變種病毒引爆停工，9月亞洲製造業低迷，9月馬來西亞和越南製造業萎縮，晶片供應鏈短缺問題擴散。
4.美國消費旺季不旺疑慮：從貨櫃塞港缺櫃缺工開始，歐美零售商只能勉強補足消耗庫存，S&P全球市場智庫表示，全球約7,000家上市公司第二季季報說明會約三分之二公司提到供應鏈問題，Nike就宣布受越南廠生產因疫情中斷、貨運時間拉長影響下修財測，預估未來幾季，所有地區都將受短期庫存短缺影響。
利空環伺的操作建議，多重利空容易情緒悲觀而造成市場急跌，提供反彈操作機會，但上檔壓力區會持續下滑，大多數股票震盪走低，多注意利空逆勢上漲的股票。
(時報資訊)
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