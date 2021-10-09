雙十國慶連假前夕、買盤轉趨觀望，美國10年期公債殖利率飆升至1.59％，引發市場擔心資金轉向，台股8日小幅開高後，遇10日均線反壓拉回，台積電、聯電、聯發科、大立光同步走跌，航海王、鋼鐵人亦表現不振，指數收低16,640.43點跌73.43點，成交量縮至2,767億元，周線收小紅。

台股7日好不容易強力反彈320點，外資8日又由買轉賣，賣超145.6億元，期貨淨空單增加2,864口至21,144口，期現貨同步偏空操作，澆了多方一頭冷水，市場氛圍轉趨保守。綜合兆豐投顧董事長李秀利、元富投顧總經理鄭文賢、第一金投顧董事長陳奕光、康和證券投資總監廖繼弘等四大名師認為，台股10日線、月線、季線、半年線等短中均線皆呈下彎，尚需時間化解上檔壓力。

惟台積電法說會14日將登場，多頭部隊有機會搭配台積電釋出的正向消息，攻堅萬七關卡，預期指數將位於16,500～17,200點箱型區間表現。

李秀利分析，因國慶連假將至，加上技術面逢16,800點反壓，致台股小幅壓回。雙十連假後，台積電法說可正面期待，台股短線上仍有再挑戰16,800關卡的機會。惟通膨壓力仍在，美國10年期公債殖利率攀升，美元指數趨勢轉強，不利於資金面，均對台股造成壓力，加上恒大危機發展亦待觀察，預期台股有效突破16,800點的機率並不高。

鄭文賢指出，台股跟隨美股出現底部長紅反彈走勢，但成交量能無法擴大，加上雙十連假，降低投資人追價意願。近期上市櫃公司公布9月份營收，台積電營收雖創新高，但多數電子股營收平淡，旺季效應不明顯，印證之前市場擔心基本面走弱。台積電法說會及10月底到11月初的重量級電子科技股的法說會將登場，各公司對第四季營運展望，將為觀察重點。

鄭文賢認為，目前台股與全球股市連動性相當高，美股暫時擺脫舉債上限到期壓力，但後續仍需觀察通膨壓力讓聯準會（Fed）由鴿轉鷹言論，美元、美債走勢將牽動全球資金流向。

陳奕光及廖繼弘也認為，雙十連假之前，資金先撤守，獲利了結賣壓出籠，致使指數由紅翻黑。預期連假過後，多頭有望重啟爐灶，搭配台積電營收及法說利多，上攻萬七深水區。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意