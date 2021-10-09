大立光擴產計畫加速進行，8日宣布四項投資計畫，包括取得無塵室空調工程、廠務工程及設備等，投資金額達115.17億元，目標鎖定2023年底投產。

智慧型手機成長趨緩，為追求新成長，大立光也從而展開了新布局，除了重返車用市場，以廣招徠以外，大立光執行長林恩平在法說會上也透露未來布局的方向會愈來愈多元，除了音圈馬達外，VR／AR需要的光引擎，以及安控系統等都是未來的方向，也讓法人好奇未來的新廠布局是否也會將這些新方向納入其中，對此，林恩平並未把話說死，強調新產能最快得等到2023年底才會到位，目前說這個還太早，未來會依客戶需求做動態調整。

為了因應未來成長，大立光先前已大舉獵地，為了布建新廠，相關的作業一直在緊鑼密鼓的執行中，8日大立光又跟進公告取得無塵室空調工程及廠務工程設備，合計共四筆投資，主要是供台中工業區新廠自地委建所需。

大立光近幾年積極展開獵地行動，繼2017年購入一筆4,200坪土地後，2019年1月又購入二筆土地，坪數分別為3,500及7,400坪，其中位於西屯的4,200坪土地已拍板在去年上半年建新廠，另7,400坪建廠土地則預計在去年下半年動工，至於另一塊3,500坪建廠土地，因現址尚有租約且有廠商在使用中，則延至今年才動工。

就所有用地言之，建廠進度最快的莫過於位於西屯的4,200坪土地，該廠地已於去年上半年付諸建廠，即便如此，以大立光「建廠會照計畫走」的既定風格推估，最快也要等到2023年底才能付諸投產，換言之，新廠要怎麼用，大立光還有足夠的時間可以思考。

(時報資訊)