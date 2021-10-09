聯發科9月合併營收達479.06億元、月成長11.9％，改寫單月歷史新高，帶動第三季合併營收季增4.3％至1,310.74億元，同步創下新高水準，累計前三季合併營收更達到3,647.61億元，相較去年大幅成長61.6％。

法人指出，聯發科今年全年合併營收有望突破4,500億元關卡，年成長幅度有機會超越45％，且全年獲利將挑戰賺進六個股本，且第四季聯發科可望推出新一代5G手機晶片天璣2000，並開始投片量產，將成為明年的新成長動能。

聯發科9月合併營收479.06億元、較去年同期成長26.5％，寫下單月、單季及前三季合併營收同步改寫新高水準。根據聯發科先前在法說會中釋出的財測，以新台幣兌美元匯率28：1計算，單季合併營收將落在1,257～1,319億元、季成長0～5％，本次單季合併營收成功觸及財測高標。

針對今年前三季營收成長動能，聯發科指出，主要為智慧型手機、物聯網與電視晶片等產品線同步成長帶動。

法人表示，由於先前晶圓代工、封測產能吃緊造成的晶片供給短缺，使掌握大量產能的聯發科成為客戶首選，因此帶動聯發科9月及前三季營收都繳出亮眼成績。對於後續展望，法人認為，由於聯發科4G／5G手機晶片產品線將進入庫存調整及新舊產品交替期，因此預期第四季合併營收將會低於第三季水準，且可能出現季減雙位數表現。

不過從全年營收角度來看，法人圈依舊看好，聯發科全年合併營收有望達到先前公司所釋出的年成長45％以上。

(時報資訊)

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