日經新聞8日報導，台積電和索尼在熊本縣蓋新廠的計畫已大致底定，投資額約8,000億日圓，日本政府最多補助一半金額。

　報導表示，新廠將蓋在索尼熊本縣菊陽町的影像感測器工廠附近，2024年度開始投產。負責生產用於影像感測器、汽車等產品的晶片。

　日刊工業新聞8月時就曾報導，日本汽車零組件大廠Denso正計畫加入正在規劃中的台積電和Sony合資事業，投資規模預計達1兆日圓。報導也提到，日本最大的半導體廠三菱電機也可能加入這項計畫。

(時報資訊)

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