台積電9月營收創高，符合外資圈預期，多頭派高盛證券樂觀預期，台積電下周四法說會中，有望提高獲利財測。

台積電8日股價開高走低，終場下跌5元、0.86％，收在575元，力守年線。

主要是外資又由買轉賣，賣超台積電3,526張，雖有本土法人投信及自營商聯手買超，分別買超126張、87張，仍難敵外資賣壓，合計三大法人賣超3,313張。

法人表示，台積電第三季營收達財測高標，主要是第三季為消費性產品備貨旺季，CPU／GPU、手機AP、車用等需求強勁，半導體產能緊缺狀況持續，第四季出貨動能雖減弱，但在漲價效應及產能滿載下，仍有望維持營收季增機會。

台積電即將在14日召開法說會，高盛證券指出，台積電單季每股純益將逐季走高，第四季可望創突破6元，因而維持市場最高1,014元股價預期，納入「亞太區首選買進名單」。高盛證券並預料，台積電在即將到來的法說會上，將會調升獲利預期。

海通國際證券電子研究主管蒲得宇也搶先在法說會前，調升台積電股價目標價至750元，根據海通的供應鏈調查，晶圓代工產能仍然吃緊，在各項應用的推動下，預計產能吃緊將持續到2022年。

台積電先進製程進度持續推進，加上美國客戶轉移訂單，將支持台積電營收呈雙位數的成長，海通分別上調台積電的今、明兩年獲利，並將目標價上調至750元。

花旗也認為，台積電代工價格上漲，使台積電50％以上的長期毛利率目標，成為可實現的目標，估計台積電將在2021～2025年以超過14％的複合年增長率，獲利持續成長。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意