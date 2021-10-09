台積電公告9月合併營收達1,526.85億元，帶動第三季合併營收季成長11.4％至4,146.70億元，接近財測高標，累計前三季合併營收達1兆1,492.26億元、年成長17.5％，不僅較去年提前一個月突破兆元關卡，單月、單季及前三季合併營收也都寫下歷史新高。
法人看好，台積電第四季合併營收在先進及成熟製程產能續旺帶動下，再度呈個位數成長，代表全年合併營收將繳出年成長雙位數，並改寫新高表現。
台積電9月合併營收達1,526.85億元、月成長11.1％，相較去年同期成長19.7％，帶動第三季合併營收達4,146.70億元、季成長11.4％，除落在原先財測區間，也接近財測高標。
法人指出，台積電全面受惠蘋果、超微、聯發科等各大客戶投片動能強勁，使先進製程、成熟製程產能利用率維持高檔，且目前蘋果仍持續針對A15應用處理器、Arm架構M1X及M2處理器投片量產，使9月及第三季營收都繳出亮眼成績單。
根據台積電先前在法說會中釋出的財測，預期第三季美元營收介於146～149億美元之間，以新台幣兌美元匯率27.9元假設下，單季合併營收介於4,073.4～4,157.1億元，較上季成長9.5～11.7％，平均毛利率介於49.5～51.5％，營業利益率介於38.5～40.5％之間。法人看好，台積電第三季獲利有望同步改寫歷史新高水準。
不僅如此，由於蘋果在5奈米投片量產的A15、M1X及M2等處理器出貨將逐月成長到年底，另外先進製程及成熟製程都呈現滿載水準。因此法人預期，台積電第四季營收將有望再度繳出季增個位數水準，代表業績可再締新猷，全年營收成長雙位數可期。
台積電預計10月14日舉行季度法說會，屆時將公告第三季完整財報及第四季營運展望。
此外，世界先進同步公告9月合併營收達41.71億元、月成長3.5％，再度改寫單月歷史新高，第三季合併營收為118.78億元、季成長17.0％，同創新高表現。累計今年前三季合併營收年增27.9％至312.14億元。
(時報資訊)
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