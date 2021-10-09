財政部8日公布9月進出口統計，受惠於日本與中國大陸半導體、美國資通訊產品需求暢旺，我對陸、美、日出口值依序為174.9億美元、60.1億美元、26億美元，皆創單月新高水準。而我9月對東協、歐洲出口值分別為56.7億美元、32億美元。

我9月對歐、美、陸、日、東協等五大市場出口持續成長，堪稱全面開紅盤。我對大陸、美國、日本9月出口年增率分別為23.1％、34％、36.9％，為高速擴張；對東協、歐洲9月出口年增率因低基期因素，也有23.7％、39.3％水準。

展望第四季，財政部統計處長蔡美娜表示，隨歐美陸年底採購旺季到來，估計本季對三大出口市場可維持擴張態勢。蔡美娜分析，因原物料價格維持高檔、終端需求強勁、半導體供應鏈火熱，我對五大市場出口可維持正成長。而歐洲、美國、東南亞等積極推動基礎建設，鋼材需求提升，陸與俄限制鋼材出口，有利台廠鋼品出口，預計可支撐我鋼鐵、金屬品第四季行情。

另外，國際油價在9月達每桶73美元水準，挹注我傳產商出口值，我國傳產出口主要市場東協、大陸，其出口也呈價量齊揚現象。

以今年累計1～9月出口規模而言，我對大陸與香港（1,385億美元）、東協（515億美元）、美國（470億美元）、歐洲（275億美元）、日本（212億美元）等五大市場出口規模，皆創歷年同期新高。

今年1～9月我對陸、美分別出超773億美元、179億美元，估計全年對陸、美出超金額將創新高。

(時報資訊)