財政部8日公布我國9月進出口統計。受惠於國際半導體需求提高，我國9月出口規模達到396.5億美元，創下歷年單月新高水準，而9月出口年增率為29.2％，維持強力擴張態勢，創連續15個月正成長。

展望10月出口，財政部統計處長蔡美娜認為，第四季迎來消費旺季，晶片需求暢旺與漲價效應挹注，估10月出口年增率為21％～25％，出口規模約386億～402億美元水準，有機會挑戰單月出口規模新高。

另我國第三季出口規模創下1,171億美元單季新高紀錄、年增30.1％。依主計總處估計，第四季出口規模將擴大到1,180億美元續創單季新高，估我國2021年全年出口、進口值可分別達4,424億美元、3,743億美元，創歷年全年新高水準，且全年出口成長率皆有望達28％以上，創近11年來最佳表現。

蔡美娜指出，近期部分產業負面因素應逐步反映在第四季出口概況，如記憶體面臨供需轉鬆時間點，客戶手中庫存水位升高與備貨意願降低，導致第四季DRAM合約價反轉走跌；而光學器材受歐美終端面板需求下降，加上大陸管控，電視面板報價將看到下滑態勢。

不過，蔡美娜強調，我國出口主力的晶圓代工短期內產能吃緊，可維持出口暢旺；至於基本金屬、塑化品等業者則釋出利多，因各國推動基礎建設，加上鋼市、原油價格仍在高點，估將推升原油與金屬產品報價，可適度助攻出口表現。

根據財政部統計，9月電子零組件（165.8億美元）、資通訊產品（54.3億美元）、基本金屬製品（34億美元）等出口規模皆創下歷年單月新高，表現最亮眼，且單月出口年增率有兩成至六成水準。

而我國9月進口值332.1億美元為歷年單月次高，年增率40.4％，主要為農工原料單月進口規模高達230.1億美元占總進口值近七成，又以進口電子零組件達82億美元創歷年單月新高。

累計2021年1～9月我出口、進口值分別為3,240.7億美元、2,763.9億美元，雙創歷年同期新高水準。

(時報資訊)