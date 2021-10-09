勞動部8日公布最新無薪假統計，目前實施家數為2,921家，實施人數為2萬7,050人。與上周相比，大幅降低，不僅家數減少838家，人數更是減少1萬1,505人。勞動部表示，目前疫情較穩定、管制措施鬆綁，再加上推出振興措施，明顯看到住宿餐飲業、批發零售業減少無薪假的情況，特別是住宿餐飲業實施無薪假的人數減少近五成。
勞動部表示，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過三個月。據勞動部統計，除了支援服務業，各行業無薪假都有減少趨勢，其中以住宿及餐飲業最明顯，家數從712家將至441家，人數更是從1萬4,409人減少至8,343人，其次為批發及零售業，家數將至499家、人數減少至2,939人，運輸及倉儲業也減少逾千人，目前家數為121家、人數為1,861人。
勞動部專門委員李怡萱指出，受到國內疫情穩定，防疫措施逐步放寬，內需產業恢復活絡，住宿及餐飲業，大約有8、9家中大型住宿業者直接宣布停止實施無薪假，而批發及零售業也減少了231家、1,700多人，都是以中小企業為主，且多是民生用品的下游店家。
(時報資訊)
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