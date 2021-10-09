勞動部8日召開基本工資審議委員會，決定明年基本工資連六漲。不同於學者提出的3％、勞方喊出的8至10％，讓外界都相當好奇，「5.21％」這個調幅到底如何算出？據了解，喊出5.21％調幅的，就是勞動部。
勞動部許銘春解釋，經濟成長率5.88％要與勞方共享，所以先乘上3分之2，再加上去年10月至今年9月的消費者物價指數（CPI）平均年增率1.295％，剛好計算出5.21％。她說，透過這樣的算法，不但可以落實經濟成長果實與勞工共享，也能反映這一段時間的物價指數。
但與會人士透露，審議委員會一開始的時候，勞方代表提出希望調漲8％至10％，而資方代表中，有人希望凍漲，也有人接受1％、最高則提出3％，雙方對調漲的幅度並無交集；在第二階段討論時，勞方同意退讓至7.8％，資方則願意提高至4％，逐步縮小距離。
進入最後階段時，勞資雙方在5％、基本工資月薪2萬5,200元附近取得共識時，許銘春提出「調漲5.2％」的想法，也就是來到2萬5,248元，更直接建議「抓整數」，讓基本工資來到2萬5,250元，正式拍板調幅為5.21％。
(時報資訊)
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