基本工資調5.21％，工商團體負責人8日異口同聲直言，軍公教才調薪3％，調太過了！業者進而要求政府必須信守承諾確實執行配套措施，在配套措施上，至少針對基本工資調幅逾軍公教3％，多出的部分應由政府全額補助受創產業。

基本工資審議委員會資方委員、全國工業總會理事何語在會後批評「經濟成長率5.88％是虛胖」，他說，台灣經濟成長率實質應只有4％，政府卻把6,400億元紓困案、2,300億元軍購案、480億元疫苗購買進口都灌水進去經濟成長率，硬說今年會破6％，更反問「買飛機、勞工有生產力嗎？」「買疫苗、勞工有生產力嗎？」

工商協進會理事長林伯豐直言，政府配套措施，必須要明確表明，而不是還要研議，應對仍在紓困的30萬家企業，3.8萬無薪假的勞工，都給予「實質」補貼，5.21％要全額補助，同時，基本工資調升，將牽動勞、健保費率，因此，他再次建議，企業、政府與勞工勞保負擔應由7：2：1調整為6：2：2。

商總理事長許舒博則要求，政府須信守「有配套」承諾，對紓困企業如何補助應儘速擬定方案，「我會盯著看配套是什麼？」他建議，在防疫措施沒有降級、解封，政府都應編列預算給予薪資調漲補助。

中小企業總會理事長李育家認為，既然軍公教調薪只3％，基本工資調5.21％，超出部分由政府全額補助受創產業，補到產業復甦為止還是一年、二年，就由政府定奪。

台灣機械工業公會理事長魏燦文、台灣工具機暨零組件公會理事長許文憲則指出，今年出口成長，獲利不豐，物價波動，為照顧員工，不反對調漲基本工資，但要與外勞脫鉤。部分機電業者則擔心，政府這次調漲基本工資，將會引發國內通貨膨脹危機。

許文憲表示，工具機業者不反對調漲基本工資，希望政府不要偏向服務業，也要注重製造業及技術生根，比照鄰近國家，將本勞與外勞基本工資脫鉤。

(時報資訊)